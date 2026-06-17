ミニ四駆ファン必携の超速ガイド「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027」が6月17日に発売
【タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027】 6月17日 発売 価格：1,150円
ワン・パブリッシングは、ガイドブック「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027」を本日6月17日に発売した。価格は1,150円。
本書はマシン選びに役立つカタログから、完走を目指す、より速くゴールを目指すためのグレードアップパーツ情報までを網羅したガイドブック。
タミヤ公認レース「ミニ四駆 ジャパンカップ 2026」の公式コース攻略法、現行マシンの特徴やスペックがわかるオールカタログのほか、新たに登場した「MEシャーシ」の全貌、いまやレースで上位入賞を目指すなら必須の「スライドダンパー（スラダン）」の製作方法などが掲載されている。
また、超速ガイドでしか手に入れられない「特製ステッカー」が特別付録としてついてくる。
【#超速ガイド】- ミニ四駆【タミヤ公式】🚗🏁 (@mini4wd) June 17, 2026
『タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆超速ガイド2026-2027』本日発売！
ジャパンカップ2026公式サーキット「UPBEAT MAELSTROM CIRCUIT 2026」攻略情報から、マシン作りのノウハウ、レース参加の手引きまで。#ミニ四駆 レーサー必携の一冊です🏁ぜひゲットしてください😆
【お願い】… pic.twitter.com/LDUbhf9t4A