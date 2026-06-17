【タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027】 6月17日 発売 価格：1,150円

ワン・パブリッシングは、ガイドブック「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027」を本日6月17日に発売した。価格は1,150円。

本書はマシン選びに役立つカタログから、完走を目指す、より速くゴールを目指すためのグレードアップパーツ情報までを網羅したガイドブック。

タミヤ公認レース「ミニ四駆 ジャパンカップ 2026」の公式コース攻略法、現行マシンの特徴やスペックがわかるオールカタログのほか、新たに登場した「MEシャーシ」の全貌、いまやレースで上位入賞を目指すなら必須の「スライドダンパー（スラダン）」の製作方法などが掲載されている。

また、超速ガイドでしか手に入れられない「特製ステッカー」が特別付録としてついてくる。