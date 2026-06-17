DMM通販にて、「プレミアホビー商品抽選販売」が6月23日15時まで実施されている。6月25日から4日以内に当選発表を予定しており、発送時期は7月末までを予定している。

今回の抽選では「HGUC 1/144 ローゼン・ズール」や「HGUC 1/144 シルヴァ・バレト」といったガンプラの他、「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」、「30MS オプションパーツセット18（サージェントコスチューム）」などの30ML商品も対象となっている。

支払い方法はクレジットカードのみとなっており、注文後のキャンセルは不可。また発送は郵便局留め指定不可となっている。

【販売商品（一部）】

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