【1位〜6位】6月18日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】牡羊座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。何かを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。金運これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。ラッキーアイテム：ストールラッキーカラー：ゴールド

【2位】蠍座 総合運：★★★★☆

個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。周りからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】天秤座 総合運：★★★★☆

あなたの中で、友達を思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友達の思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。



恋愛運

「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分の中で生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！



金運

金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。



ラッキーアイテム：アイスクリーム



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】水瓶座 総合運：★★★★☆

今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】双子座 総合運：★★★★☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人に一目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習い事やセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることは1つに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】蟹座 総合運：★★★☆☆

タイムーリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取り合ってみるのも〇。



恋愛運

後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、何もしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。



金運

純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友達と遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。



ラッキーアイテム：アンティーク



ラッキーカラー：グリーン