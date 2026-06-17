岡山大学学術研究院先鋭研究領域（未来医療創発研究所）の能勢直子助教、樋口隆弘教授（特任）らを中心とする日独国際共同研究グループが、心臓の交感神経を画像で「見える化」する新しいPET検査薬「[18F]fluproxadine（フルプロキサジン）」を開発し、世界で初めてヒトへの投与による安全性・体内分布・被ばく線量の評価に成功しました。

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この成果は2026年6月6日、国際学術誌「Clinical Nuclear Medicine」に掲載されました。

たんぱく質を目印とするPET検査薬

心臓は自律神経の一つである交感神経によって細かく調節されており、その働きの乱れが心不全や不整脈などの心血管疾患や、パーキンソン病をはじめとする神経変性疾患と関係することが知られています。



しかしながら、体内の交感神経機能を高精度かつ定量的に評価できる手法には限界があり、新たな診断技術の開発が求められていました。

今回開発された「[18F]fluproxadine（開発コード：AF78）」は、交感神経の情報伝達に関わるたんぱく質「ノルエピネフリントランスポーター」を目印とするPET検査薬（トレーサー）です。



ノルエピネフリントランスポーターとは、神経伝達物質であるノルエピネフリンを細胞内に取り込む働きを持つたんぱく質で、心臓や神経の働きに関係するほか、一部の特殊な神経系腫瘍にも発現しています。

ヒトの体内での分布を調査

研究グループは、神戸市立医療センター中央市民病院において健康成人ボランティアに同検査薬を投与し、PET/CT装置を用いて体内での分布を調べました。



PET/CTとは、PET画像とCT画像を組み合わせることで、薬剤の集まり方と体の構造を同時に確認できる検査装置のことです。



その結果、安全性や体内動態に関するデータに加え、心臓交感神経への良好な集積が確認され、新たなPET検査薬としての実用化に向けた基盤が示されました。

心臓病の重症度評価や治療効果判定などへの応用に期待

この技術が実用化されれば、心臓病の重症度評価や治療効果判定に加え、パーキンソン病などの神経変性疾患における交感神経障害の評価、さらに、ノルエピネフリントランスポーターを発現する褐色細胞腫や神経芽細胞腫などの腫瘍の画像診断への応用も期待されます。

能勢助教は「この検査薬を実際に患者さんの役に立つところまで発展させたいと考えています。早期実用化を実現し、患者さんへ新しい診断の選択肢を届けることが目標です」と述べています。

この研究は、大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム（JPMJSF2316）の支援を受けて実施されました。