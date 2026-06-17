『ちいかわ』×東京スカイツリー、コラボイベント詳細発表！ 世界観に浸れるフォトスポットや限定グッズ公開
イラストレーター、ナガノによるX発漫画作品『ちいかわ』と東京スカイツリーの3年ぶり2度目のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。それに先駆け、期間中に楽しめるコンテンツの詳細が発表された。
【写真】セイレーンに気をつけて！ 『映画ちいかわ』の世界を体験できるフォトスポット
■冒険へ出発！
本イベントは、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベント。
地上450メートルの天望回廊を中心に、ちいかわたちが集結し、『映画ちいかわ』の世界観に浸れる特別な空間、空の上のひみつの島へゲストを導く。
特別な島への船旅を楽しむ“天望シャトル（エレベーター）”に乗って向かう天望回廊では、特別コスチュームを着たちいかわたちと写真が撮れるフォトスポットや星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示などが登場。
手漕ぎボートで洞窟を探索するシーンやセイレーンに捕まってしまった一幕など作中の印象的な場面で彩られた会場で、まるで『映画ちいかわ』の世界に入り込むような体験ができる。
また、天望デッキでは窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、夜間限定の空間演出「SKYTREE ROUND THEATER」で迫力満点の特別映像を上映。上映時間は各月で異なり、7月は19時30分／20時15分／21時00分の3回実施予定だ。 ※7月25日（土）は21時00分／21時30分のみ上映
さらに、キャラクターたちをイメージしたイベント限定メニューが味わえる「島カフェ」では、1品注文ごとに「オリジナルコースタ―」を1枚配布するほか、4000円以上の注文で「オリジナル看板風クリップ」を1点プレゼント。イベント限定カフェメニューの注文には「お食事券付き展望台入場券」の事前購入が必要。
加えて、1階「SKYTREE SPACE」およびオンラインショップ「ちいかわマーケット」では、限定ビジュアルを使用した「大きめトートバッグ」や「トレーディングホログラム缶バッジ」など本イベント限定のグッズが多数販売されるほか、夜の東京スカイツリーでは各キャラクターをイメージした特別ライティングも行われる。
なお、「SKYTREE SPACE」の利用は、30分の完全入れ替え制となっており、混雑回避・列形成の最小化および安全対策として、一部の日程でLINEアプリ「mogily（モギリー）」を使用した先着申し込みによる入店制限を実施する。
7月10日（金）から7月12日（日）までの入店は、展望台来場者に限り可能。7月13日（月）以降は、展望台を利用しない場合でもLINEアカウント「ちいかわ・ナガノキャラクターズチケット」から予約（先着）を行った上で入店ができるという。
【写真】セイレーンに気をつけて！ 『映画ちいかわ』の世界を体験できるフォトスポット
■冒険へ出発！
本イベントは、7月24日（金）公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベント。
特別な島への船旅を楽しむ“天望シャトル（エレベーター）”に乗って向かう天望回廊では、特別コスチュームを着たちいかわたちと写真が撮れるフォトスポットや星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示などが登場。
手漕ぎボートで洞窟を探索するシーンやセイレーンに捕まってしまった一幕など作中の印象的な場面で彩られた会場で、まるで『映画ちいかわ』の世界に入り込むような体験ができる。
また、天望デッキでは窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、夜間限定の空間演出「SKYTREE ROUND THEATER」で迫力満点の特別映像を上映。上映時間は各月で異なり、7月は19時30分／20時15分／21時00分の3回実施予定だ。 ※7月25日（土）は21時00分／21時30分のみ上映
さらに、キャラクターたちをイメージしたイベント限定メニューが味わえる「島カフェ」では、1品注文ごとに「オリジナルコースタ―」を1枚配布するほか、4000円以上の注文で「オリジナル看板風クリップ」を1点プレゼント。イベント限定カフェメニューの注文には「お食事券付き展望台入場券」の事前購入が必要。
加えて、1階「SKYTREE SPACE」およびオンラインショップ「ちいかわマーケット」では、限定ビジュアルを使用した「大きめトートバッグ」や「トレーディングホログラム缶バッジ」など本イベント限定のグッズが多数販売されるほか、夜の東京スカイツリーでは各キャラクターをイメージした特別ライティングも行われる。
なお、「SKYTREE SPACE」の利用は、30分の完全入れ替え制となっており、混雑回避・列形成の最小化および安全対策として、一部の日程でLINEアプリ「mogily（モギリー）」を使用した先着申し込みによる入店制限を実施する。
7月10日（金）から7月12日（日）までの入店は、展望台来場者に限り可能。7月13日（月）以降は、展望台を利用しない場合でもLINEアカウント「ちいかわ・ナガノキャラクターズチケット」から予約（先着）を行った上で入店ができるという。