「彼はズラタンに近づいている」初戦で２ゴールの25歳FWをイブラヒモビッチがベタ褒め！「私の『ジャングルの王』リストで順位を上げるかもしれない」【Ｗ杯】
初戦で２得点。その活躍ぶりに目を細めた。
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でイラク代表と対戦。アーリング・ハーランドが２得点、レオ・エスティゴーが１得点、相手のオウンゴールで４−１の快勝を収めた。
アメリカメディア『FOXスポーツ』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「素晴らしいスタートだ。これが我々の望みだったし、実現した。すべてはハーランドのおかげだ」と賛辞を送る。
イブラヒモビッチは、ノルウェーの前線で抜群の存在感を放つ25歳FWがお気に入りのようだ。「私の『ジャングルの王』リストで彼の順位を上げるかもしれない」とコメント。「彼はズラタンに近づいている。だから、今日の彼のパフォーマンスには満足している」とベタ褒めだ。
同メディアによれば、イブラヒモビッチは試合前に、『ジャングルの王』ランキングで、ハーランドを５位にしていたという。初戦で２得点と上々の滑り出しを見せたノルウェーの大エースは、今大会を終えた時、どこまで順位を上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プッシュ＆プレス！ ノルウェーの絶対エース、ハーランドの２得点
ノルウェー代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でイラク代表と対戦。アーリング・ハーランドが２得点、レオ・エスティゴーが１得点、相手のオウンゴールで４−１の快勝を収めた。
アメリカメディア『FOXスポーツ』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「素晴らしいスタートだ。これが我々の望みだったし、実現した。すべてはハーランドのおかげだ」と賛辞を送る。
イブラヒモビッチは、ノルウェーの前線で抜群の存在感を放つ25歳FWがお気に入りのようだ。「私の『ジャングルの王』リストで彼の順位を上げるかもしれない」とコメント。「彼はズラタンに近づいている。だから、今日の彼のパフォーマンスには満足している」とベタ褒めだ。
同メディアによれば、イブラヒモビッチは試合前に、『ジャングルの王』ランキングで、ハーランドを５位にしていたという。初戦で２得点と上々の滑り出しを見せたノルウェーの大エースは、今大会を終えた時、どこまで順位を上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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