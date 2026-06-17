「彼はズラタンに近づいている」初戦で２ゴールの25歳FWをイブラヒモビッチがベタ褒め！「私の『ジャングルの王』リストで順位を上げるかもしれない」【Ｗ杯】

「彼はズラタンに近づいている」初戦で２ゴールの25歳FWをイブラヒモビッチがベタ褒め！「私の『ジャングルの王』リストで順位を上げるかもしれない」【Ｗ杯】