元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、好きなテレビ番組について語った。

番組では、テレビ離れが加速しているとの記事を紹介。16〜19歳と20代で7割、30代でも6割がテレビをほとんど見ないと回答するなど、全世代でテレビを見る率が減っているという調査結果だった。ネット動画は含まれない。

そんな中で、おもしろい番組について問われた中丸は「狙って見るのは、あんまりないかもしれない」と返答。それでも「たとえばNHKの『のど自慢』とかは、あれめっちゃくちゃおもしろいんですよ。その時間帯、食事のタイミングが合った時は付けてチェックしている」と、意外な番組名を挙げた。

NHKのお昼の定番番組が挙がり、スタジオには笑いも起きたが、中丸は「ドキュメンタリー的というか」とまじめに評した。「歌も正直、もの凄いうまい人もいれば、そこまでうまくない人もいる。そこがリアルというか。今日、皆さん何で来たか、エピソードを持ってくる。そのエピソードが凄くいい。“今日はいつもお世話になっている同僚のために歌います”とか」と、理由を説明していた。