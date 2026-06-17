卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。地上波では3年ぶりのテレビ出演を果たし、新たな趣味について語った。

同番組は、福原さんが幼少期から共演経験のある「ナインティナイン」岡村隆史と、「NON STYLE」石田明がMCを務め、ゲストに根掘り葉掘り質問するトークバラエティー。福原さんは「いろいろとお騒がせしてすみません」と登場し、昨年再婚、今年出産したことを明かした。

露出のなかった3年間の間に、自身の不倫報道や離婚、親権争いを経ての再婚、そして出産を経験した福原さん。「休んでいる間に何か挑戦したことは？」と聞かれると「妊娠中にネイルの専門学校に通ってました」とネイル好きが高じて通っていたことを明かし、MC2人を驚かせた。

ネイリスト資格については「取ろうと思って、ずっとテスト勉強もしてきて。当日に子供が中耳炎になっちゃって、その日に行けなくて」と受験できなかったと説明し「また夏に挑戦しようと思ってます」。

番組では福原さんの専門学校に通い始めた頃のネイルアートと、最近のネイルアートの写真も公開。上達ぶりを見せつけ「一応、これなら検定にも受かるかなって言ってもらった」と話した。