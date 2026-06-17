生徒1人の健康診断書を紛失

鹿児島県は17日、県立学校で生徒1人分の健康診断書が紛失したと発表しました。生徒の健康診断書の紛失が明らかになったのは、今月に入って2回目です。

鹿児島県教育委員会によりますと、今月11日、県立学校で、健康診断を担当する職員が生徒1人分の健康診断書がないことに気づいたということです。

この職員が生徒の担当教諭に連絡し、教諭は準備室などを探しましたが、見つからず、15日に校長に紛失したことを報告したということです。

なくなった健康診断書には個人情報が記載

なくなった健康診断書はこの生徒1人分だけで、氏名や生年月日のほか、身長や体重、視力や聴力などの個人情報が記載されていました。

紛失の原因は分かっていませんが、教諭は施錠していない机の中で保管していたとしています。学校は、生徒の保護者に対し、謝罪したということです。

生徒の健康診断書を巡っては、県教委は今月5日にも、県立学校で生徒11人分を紛失したと発表していますが、今回の紛失と同一学校であるかについては明らかにしていません。県教委は、「個人情報の管理状況を確認し、対策を検討したい」としています。

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