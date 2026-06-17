

連続ドラマＷ-３０「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」（C）WOWOW

主演・佐々木蔵之介が完全オリジナル脚本で挑む、連続ドラマＷ-３０「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」。7月19日（日）の放送・配信スタートを目前に控え、この度、本作の謎を深める実力派オールキャスト、ならびにキービジュアル・本予告を一挙解禁した。

【動画】連続ドラマＷ-３０「ALIUS -特定事象捜査ファイル-」本予告

喉に4本のナイフが突き刺さるという異様な連続殺人事件。現場に残された「They control Homo sapiens」という不気味なメッセージ。本作は、刑事ドラマの枠を越え、人類の常識を根底から揺るがす未知の存在「ALIUS」に迫るクライムサスペンスだ。科学では説明のつかない事象の数々は、我々が築き上げてきた現代社会の脆さを容赦なく暴き出していく。佐々木演じる孤高の刑事・佐野たちは、この未曾有の事件をいかにして裁くのか。そして背後に潜む「ALIUS」の正体とは。前代未聞の謎に挑む、衝撃の解決劇。

■事件の行方を握る実力派キャスト陣が解禁

この度、すでに発表されている佐々木蔵之介、中川大志、恒松祐里、坂井真紀に加え、この得体の知れない事件の波紋をさらに広げる共演陣が決定した。長谷川初範、猪塚健太、池田良、松浦祐也、大河内浩、山中崇。彼らが演じるのは、不可解な死を遂げる医師や、暗躍する公安刑事、AI企業を取り巻く者、そして政界で野心を抱く議員など、社会の深部に根を張る人物たちだ。連続殺人事件は単なる猟奇犯罪にとどまらず、医療、AI、政治といった現代社会のあらゆる層を巻き込みながら、未曾有のスケールへと発展していく。果たして彼らは、見えざる敵に狙われた次なる「標的」なのか。それとも、常識を覆す連続殺人の「容疑者」なのか。複雑に交錯する彼らの思惑が、佐野たちをさらに深い迷宮へと誘っていく。誰一人として信用できない、予測不能な群像劇の幕が上がる。

■容疑者は、人類とは“別の”何か ―-「ALIUS」の不穏な謎を映すキービジュアル初公開！

さらに、本作のキービジュアルが初公開された。「ALIUS（＝ラテン語で“別の”の意）」という前代未聞の謎に直面する佐野（佐々木）、神崎（中川）、羽住（恒松）。彼らの張り詰めた表情の背後に広がるのは、デジタルノイズのような歪みと、荒廃した風景、そして不気味に佇む“謎の人影”だ。日常が徐々に未知の領域へと侵食されていくような不穏な空気感と、『容疑者は、人類とは“別の”何か――』というキャッチコピーが、単なる刑事ドラマの枠に収まらない本作のスケールを物語っている。科学では説明不能な存在がもたらす恐怖と、その真髄に迫るスリルを予感させるビジュアルに仕上がった。

■ついに動き出す「ALIUS」の謎―-期待高まる本予告が到着

公開された本予告では、猟奇的連続殺人事件を追う佐野たちの前に、「ALIUS」という得体の知れない存在が立ち上がっていく様子が、ダークで不穏な空気をまとった映像とともに映し出される。地下駐車場から始まる異様な事件、浮かび上がる不穏な言葉の数々、そして登場人物たちの思惑が交錯するなか、物語は次第に人類の常識を揺るがす未知の領域へと踏み込んでいく。放送開始を前に、本編への期待をよりいっそう高める本予告が完成した。