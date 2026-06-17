欧州株 まちまち、英独指数マイナス圏、仏指数はプラス圏 米株先はナスダックが堅調
欧州株 まちまち、英独指数マイナス圏、仏指数はプラス圏 米株先はナスダックが堅調
東京時間17:13現在
英ＦＴＳＥ100 10476.51（-17.70 -0.17%）
独ＤＡＸ 24827.02（-83.39 -0.33%）
仏ＣＡＣ40 8467.98（+20.71 +0.25%）
スイスＳＭＩ 13775.64（+14.11 +0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:13現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52465.00（-5.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7607.00（+19.75 +0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30565.25（+251.50 +0.83%）
東京時間17:13現在
英ＦＴＳＥ100 10476.51（-17.70 -0.17%）
独ＤＡＸ 24827.02（-83.39 -0.33%）
仏ＣＡＣ40 8467.98（+20.71 +0.25%）
スイスＳＭＩ 13775.64（+14.11 +0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物SEP 26月限 52465.00（-5.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7607.00（+19.75 +0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30565.25（+251.50 +0.83%）