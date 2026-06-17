欧州株　まちまち、英独指数マイナス圏、仏指数はプラス圏　米株先はナスダックが堅調
東京時間17:13現在
英ＦＴＳＥ100　 10476.51（-17.70　-0.17%）
独ＤＡＸ　　24827.02（-83.39　-0.33%）
仏ＣＡＣ40　 8467.98（+20.71　+0.25%）
スイスＳＭＩ　 13775.64（+14.11　+0.10%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:13現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52465.00（-5.00　-0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7607.00（+19.75　+0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30565.25（+251.50　+0.83%）