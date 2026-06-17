サッカー好きとして知られる、歌手で俳優の小柳ルミ子さん（73）が17日、“大ファン”を公言するリオネル・メッシ選手（38）がワールドカップでハットトリックを決めたことを受け、自身の公式ブログで興奮をつづりました。

アルゼンチン代表のメッシ選手はこの日、3人の前線の右で先発出場。W杯史上初めて6大会連続出場を飾りました。前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録すると、後半15分には味方のミドルシュートのこぼれ球にいち早く反応し、2点目を奪いました。

さらに後半31分には、ペナルティアーク付近でボールを受け、狙いを澄ましてゴール左すみに蹴り込み3点目。今大会初戦でハットトリックを記録しました。

メッシ選手はこれでW杯通算16得点目となり、ミロスラフ・クローゼ氏に並び1位タイとなりました。

■小柳ルミ子「何なんでしょーう この人は」

「涙が出ました」というタイトルで、自身の公式ブログを更新した小柳さんは「何なんでしょーう この人は 涙が出ました」と興奮をコメントし、「1点目で 私は もう涙が出ていました ら… 2点目 更に 3点目とゴールを奪い 終わってみれば ハットトリック 涙が止まりませんでした」と感動を伝えました。

そして「メッシが 超 超 超一流で世界No.1のフットボーラーだと言う事を 又 世界に 知らしめました メッシ アルゼンチン🇦🇷 おめでとう」と思いをつづっています。