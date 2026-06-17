MBS「ドラマ特区」枠の公式インスタグラムが17日までに更新。18日深夜放送スタートの「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）に出演する、乃木坂46の1期生コンビ、伊藤万理華（30）と桜井玲香（32）のほほ笑ましいツーショット動画を投稿した。

伊藤が「お久しぶりです」と言うと、桜井も「お久しぶりです」と笑みを浮かべ、伊藤が「よそよそしいな！」と笑顔でツッコんだ。

桜井は笑って手を口に当てつつ「お元気そうで…」と話し、伊藤も「お元気そうで、そちらこそ！」と笑顔。伊藤は「2人の（ドラマでの）関係がどんな感じかっていうのが、2人のアイコンタクトとかで分かるんじゃないかと思います」と説明し、2人で「ぜひ放送をお楽しみに」とアピールした。

2人は11年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格。伊藤は17年12月、桜井は19年9月にグループから卒業した。現在はそれぞれソロで女優として活躍している。

同作は根本宗子氏脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。松本まりかと高橋メアリージュンのダブル主演で、30代後半女性の人生のモヤモヤ感、恋愛、結婚、キャリア、若さに心がざわつく感覚をリアルかつユーモラスに描く。伊藤はエミリ（松本）とマリア（高橋）が通うネイルサロンの年下ネイリスト、さくら役。桜井はエミリとマリアが通うカフェの一風変わった店員役を務める。