【STU48 中村舞 2nd写真集（仮）】 8月27日発売予定 6月17日予約開始 価格：3,630円

撮影／細居幸次郎

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宝島社は、中村舞さんの2nd写真集「STU48 中村舞 2nd写真集（仮）」の予約受付を6月17日16時より開始し、先行カットを公開した。発売は8月27日の予定。価格は3,630円。

本書は、STU48の13thシングル「好きすぎて泣く」ではセンターを務めるなど、大活躍中の中村舞さんの2nd写真集。写真集のロケ地は、雄大な自然が広がる北海道。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく美しい背中や、スキーウェアから一転のランジェリーカットなど、1st写真集にはなかった新たな挑戦が本書の見どころ。

大人の魅力にさらに磨きがかかった中村さんの「今」の姿を余すところなく収録している。さらにデビュー以来トレードマークだったロングヘアを撮影中にバッサリカット。新たな魅力をまとった舞Qを堪能できる。

東京と広島では写真集のお渡し会も開催が予定されている。写真集の公式Xではオフショットなども公開予定なのでチェックしてほしい。

【中村舞さんのコメント】

この度、2nd写真集を8月27日にリリースさせていただきます。自分の人生の中でまさか2冊目を出せるとは思っていなかったのでとても嬉しいです。ありがとうございます。

今回は北海道で撮影しました。大地やお花畑や自然たくさんの場所に足を運んでありのままの自分を撮影しました。ずっとロングだった髪の毛をバッサリと切ってみる挑戦もしたので、1stとはまた違った中村舞が見られるのではないかなと思います！

お渡し会イベント

【先行カット】

東京会場

日時：9月6日

会場：SHIBUYA TSUTAYA

広島会場

日時：10月25日

会場：広島・タワーレコード広島店

イベント参加特典

1冊券：サインなし本1冊を本人よりお渡し

3冊券：サイン本1冊（事前サイン本）を本人よりお渡し

・会場限定生写真1枚（全5種からランダム）をスタッフよりお渡し

・会場限定B4ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・サインなし本2冊をスタッフよりお渡し

5冊券：サイン本1冊（事前サイン本にその場で宛名書き）を本人よりお渡し

・お客様のスマホで2ショット撮影1回

・会場限定生写真3枚（全5種からランダム）をスタッフよりお渡し

・会場限定B3ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・サインなし本4冊をスタッフよりお渡し

10冊券（数量限定）：サイン本1冊を本人よりお渡し

（事前サイン本にその場で宛名書き＋直筆メッセージ入れ ※3種の定型文からセレクト）

・お客様のスマホで2ショット撮影1回

・会場限定直筆サイン入りB3ポスター1枚をスタッフよりお渡し

・アクスタお守りをスタッフよりお渡し

・会場限定生写真5枚（全5種コンプリート）をスタッフよりお渡し

・サインなし本9冊をスタッフよりお渡し

オンラインお渡し会

日時：9月6日

オンラインイベント参加特典

1冊券：サイン本1冊

・オンラインイベント限定ポストカード1枚（絵柄A）

3冊券：宛名入りサイン本1冊

・サインなし本2冊

・オンラインイベント限定生写真1枚（全5種よりランダム）

5冊券：宛名入りサイン本1冊

・サインなし本4冊

・オンラインイベント限定大判生写真3枚（全5種よりランダム）

・オンラインイベント限定A2ポスター1枚

・手書きメッセージ入りフレークシール（5枚）

ネット購入特典

・Amazon

抽選でサイン入りチェキ20名様

・楽天ブックス（ラッキードロー）

A賞：サイン入りポスター（A2サイズ、4つ折り）【50名様】

B賞：ポスター（A2サイズ、4つ折り） ※サインなし

・セブンネット

ブロマイド（生写真）

SHOWROOM特典

【1回目】6月17日21時～

サイン入りブロマイド（生写真）A

【2回目】7月10日21時～

サイン入りブロマイド（生写真）B