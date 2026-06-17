6月12日から公開が始まり、大ヒットを記録している映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』。作中では個性豊かな6つ子たちの活躍が実写キャストによって再現されており、原作ファンからも称賛を浴びている。

参考：実写版『おそ松さん』正門良規のカラ松がハマり役に 原作ファンも絶賛する圧倒的完成度

そこで本稿では、6つ子の末っ子“トッティ”ことトド松の完成度の高さに注目。原作リスペクトの演出とともに、関西ジュニア・西村拓哉の絶妙な演技について語っていきたい。

同作は人気アニメ『おそ松さん』の実写映画化第2弾。20歳を過ぎても自堕落な生活を送る“クズ”の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松が、とある研究者が仕掛けた「人類クズ化計画」に立ち向かう様子を描いている。

トド松はよく言えば愛嬌たっぷり、悪く言えばあざとい性格で、発言も身振りも典型的な“ぶりっこ”タイプだ。それと同時に毒舌な一面もあり、時にはその場の空気を凍らせるような皮肉を相手にぶつけるのだった。

今回の映画は、そんなトド松のキャラクター性を“原作リスペクト全開”の描写によって表現していることが印象に残った。

たとえば今作のトド松はオシャレなカフェで働いているという設定なのだが、これは明らかに原作アニメの第1期第7話「トド松と5人の悪魔」を踏襲した描写だ。同僚の女性2人とそれなりに良い感じの関係になるものの、最終的に痛い目を見る……という展開も、原作リスペクトを感じさせる。

また、ほかの兄弟たちとの掛け合いで“末っ子ムーブ”を見せる場面なども多く、どこまでも原作アニメに忠実な作りとなっていた。

とはいえ、あざといぶりっこのキャラを生身の俳優が表現しようとすると、どうしても“キツい”部分が出てきてしまうもの。少なくとも観客が素直にかわいいと思える役者でなければ、トド松を演じることは難しかっただろう。

しかし今作のトド松役・西村は、そんなハードルを見事に乗り越えていた。一挙一動にナチュラルなあざとさとかわいらしさがあり、“ちょっと憎たらしいけどみんなに愛される末っ子”という立ち位置を的確に表現している。

またかわいらしさだけでなく、随所で演技力の高さも披露。とくにオシャレなカフェで調子に乗ったり、同僚の女性たちに追い詰められて情けない表情になったりするギャグシーンでは、原作アニメを彷彿とさせるほどのメリハリを感じさせた。

そもそも役者としての西村といえば、独特の透明感をまとっているのが大きな魅力。2023年に出演したTVドラマ『ワンルームエンジェル』（MBS）でも、白い羽を付けた“天使”という現実離れした存在を演じていた。そう考えると、2次元と3次元の壁を超える必要があるトド松役は、まさに西村のためにあるような役柄だったのかもしれない。

なおYouTubeで公開されている公式動画「おそま通信」の第5回では、共演した一松役の小島健が「西村拓哉の持っているあざとさが、トド松とすごいリンクしている」と語る一幕もあった。

SNS上の反応を見ても、多くのファンから「トド松のあざとかわいさが完璧で感動した」「演技がトド松そのものだった」と絶賛する声が上がっている。間違いなく今作のMVPの1人だったので、これから劇場に足を運ぶ人は、ぜひ注目してもらいたい。（文＝キットゥン希美）