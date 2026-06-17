[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇131銘柄・下落114銘柄（東証終値比）
6月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は114銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは26銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3753> フライト 190 +39（ +25.8%）
2位 <1401> エムビーエス 1977 +400（ +25.4%）
3位 <378A> ヒット 2580 +500（ +24.0%）
4位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 359 +65（ +22.1%）
5位 <8508> Ｊトラスト 918 +142（ +18.3%）
6位 <330A> タレントＸ 455 +59（ +14.9%）
7位 <8107> キムラタン 37.7 +4.7（ +14.2%）
8位 <4368> 扶桑化学 4659 +534（ +12.9%）
9位 <146A> コロンビア 3120 +279（ +9.8%）
10位 <6548> 旅工房 111.9 +9.9（ +9.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6055> Ｊマテリアル 1966 -395（ -16.7%）
2位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
3位 <3237> イントランス 89 -5（ -5.3%）
4位 <3261> グラン 372.2 -14.8（ -3.8%）
5位 <9256> サクシード 1580 -60（ -3.7%）
6位 <2338> クオンタムＳ 110 -4（ -3.5%）
7位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 2215 -76（ -3.3%）
8位 <3667> ｅｎｉｓｈ 27.1 -0.9（ -3.2%）
9位 <7962> キングジム 794 -26（ -3.2%）
10位 <3191> ジョイ本田 2141.5 -69.5（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 10880 +360（ +3.4%）
2位 <6762> ＴＤＫ 3873 +43（ +1.1%）
3位 <5711> 三菱マ 4925 +43（ +0.9%）
4位 <6479> ミネベア 4758 +40（ +0.8%）
5位 <6326> クボタ 2875.6 +20.6（ +0.7%）
6位 <8267> イオン 1375 +9.5（ +0.7%）
7位 <1803> 清水建 2581 +17.5（ +0.7%）
8位 <3405> クラレ 1791.8 +11.8（ +0.7%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3425 +19.0（ +0.6%）
10位 <6981> 村田製 10920 +55（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 4427 -50（ -1.1%）
2位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3004 -29.0（ -1.0%）
3位 <6758> ソニーＧ 3258.1 -27.9（ -0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 9080 -75（ -0.8%）
5位 <8354> ふくおかＦＧ 6820 -53（ -0.8%）
6位 <9201> ＪＡＬ 2806.5 -20.0（ -0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 20700 -145（ -0.7%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2277.4 -13.6（ -0.6%）
9位 <6920> レーザーテク 52390 -310（ -0.6%）
10位 <7735> スクリン 15230 -90（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3753> フライト 190 +39（ +25.8%）
2位 <1401> エムビーエス 1977 +400（ +25.4%）
3位 <378A> ヒット 2580 +500（ +24.0%）
4位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 359 +65（ +22.1%）
5位 <8508> Ｊトラスト 918 +142（ +18.3%）
6位 <330A> タレントＸ 455 +59（ +14.9%）
7位 <8107> キムラタン 37.7 +4.7（ +14.2%）
8位 <4368> 扶桑化学 4659 +534（ +12.9%）
9位 <146A> コロンビア 3120 +279（ +9.8%）
10位 <6548> 旅工房 111.9 +9.9（ +9.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6055> Ｊマテリアル 1966 -395（ -16.7%）
2位 <8918> ランド 10.1 -0.9（ -8.2%）
3位 <3237> イントランス 89 -5（ -5.3%）
4位 <3261> グラン 372.2 -14.8（ -3.8%）
5位 <9256> サクシード 1580 -60（ -3.7%）
6位 <2338> クオンタムＳ 110 -4（ -3.5%）
7位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 2215 -76（ -3.3%）
8位 <3667> ｅｎｉｓｈ 27.1 -0.9（ -3.2%）
9位 <7962> キングジム 794 -26（ -3.2%）
10位 <3191> ジョイ本田 2141.5 -69.5（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 10880 +360（ +3.4%）
2位 <6762> ＴＤＫ 3873 +43（ +1.1%）
3位 <5711> 三菱マ 4925 +43（ +0.9%）
4位 <6479> ミネベア 4758 +40（ +0.8%）
5位 <6326> クボタ 2875.6 +20.6（ +0.7%）
6位 <8267> イオン 1375 +9.5（ +0.7%）
7位 <1803> 清水建 2581 +17.5（ +0.7%）
8位 <3405> クラレ 1791.8 +11.8（ +0.7%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3425 +19.0（ +0.6%）
10位 <6981> 村田製 10920 +55（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 4427 -50（ -1.1%）
2位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3004 -29.0（ -1.0%）
3位 <6758> ソニーＧ 3258.1 -27.9（ -0.8%）
4位 <5713> 住友鉱 9080 -75（ -0.8%）
5位 <8354> ふくおかＦＧ 6820 -53（ -0.8%）
6位 <9201> ＪＡＬ 2806.5 -20.0（ -0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 20700 -145（ -0.7%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2277.4 -13.6（ -0.6%）
9位 <6920> レーザーテク 52390 -310（ -0.6%）
10位 <7735> スクリン 15230 -90（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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