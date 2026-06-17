　6月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは265銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は114銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは26銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は440円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3753>　フライト　　　　　　190　　+39（ +25.8%）
2位 <1401>　エムビーエス　　　 1977　 +400（ +25.4%）
3位 <378A>　ヒット　　　　　　 2580　 +500（ +24.0%）
4位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　359　　+65（ +22.1%）
5位 <8508>　Ｊトラスト　　　　　918　 +142（ +18.3%）
6位 <330A>　タレントＸ　　　　　455　　+59（ +14.9%）
7位 <8107>　キムラタン　　　　 37.7　 +4.7（ +14.2%）
8位 <4368>　扶桑化学　　　　　 4659　 +534（ +12.9%）
9位 <146A>　コロンビア　　　　 3120　 +279（　+9.8%）
10位 <6548>　旅工房　　　　　　111.9　 +9.9（　+9.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6055>　Ｊマテリアル　　　 1966　 -395（ -16.7%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　 10.1　 -0.9（　-8.2%）
3位 <3237>　イントランス　　　　 89　　 -5（　-5.3%）
4位 <3261>　グラン　　　　　　372.2　-14.8（　-3.8%）
5位 <9256>　サクシード　　　　 1580　　-60（　-3.7%）
6位 <2338>　クオンタムＳ　　　　110　　 -4（　-3.5%）
7位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 2215　　-76（　-3.3%）
8位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 27.1　 -0.9（　-3.2%）
9位 <7962>　キングジム　　　　　794　　-26（　-3.2%）
10位 <3191>　ジョイ本田　　　 2141.5　-69.5（　-3.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　　10880　 +360（　+3.4%）
2位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3873　　+43（　+1.1%）
3位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4925　　+43（　+0.9%）
4位 <6479>　ミネベア　　　　　 4758　　+40（　+0.8%）
5位 <6326>　クボタ　　　　　 2875.6　+20.6（　+0.7%）
6位 <8267>　イオン　　　　　　 1375　 +9.5（　+0.7%）
7位 <1803>　清水建　　　　　　 2581　+17.5（　+0.7%）
8位 <3405>　クラレ　　　　　 1791.8　+11.8（　+0.7%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3425　+19.0（　+0.6%）
10位 <6981>　村田製　　　　　　10920　　+55（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　　 4427　　-50（　-1.1%）
2位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3004　-29.0（　-1.0%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3258.1　-27.9（　-0.8%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9080　　-75（　-0.8%）
5位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 6820　　-53（　-0.8%）
6位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2806.5　-20.0（　-0.7%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　20700　 -145（　-0.7%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2277.4　-13.6（　-0.6%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　52390　 -310（　-0.6%）
10位 <7735>　スクリン　　　　　15230　　-90（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース