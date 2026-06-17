◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、この試合でハットトリックを達成しチームを勝利に導いたリオネル・メッシ選手の活躍に感極まり目を潤ませる一幕がありました。

メッシ選手は、W杯史上初となる6大会連続出場を飾ると、前半17分に中央から強烈なミドルシュートを決め先制点をもたらします。また後半15分には味方のミドルシュートのこぼれ球に反応し、ゴール右へ流し込んで2点目。さらに後半31分にペナルティアーク付近からゴール左すみを狙い、ハットトリックを達成しました。

その瞬間、大喜びするチームメートがいるなか、ベンチでは頭を抱えたり、あまりのすごさに感服して表情がとっさに出せないコーチ陣がいるなか、スカローニ監督はゴール方向一点を見据えたまましばらく思考が停止してしまったかのように固まってしまいます。そして意外なことに喜びの表情をみせるどころか、ベンチに座り込み、一瞬天を仰いだ後、水を一口飲んで気持ちを落ち着かせようとする様子がありました。

そして、その直後には指揮官の鋭い表情を取り戻し、コーチ陣と慌ただしく話し合うと、控え選手を呼び寄せ交代の指示。そしてハットトリックを達成した数分後の後半35分にメッシ選手を途中交代させました。

スカロー二監督は、メッシ選手の交代を見届けた後、試合中にもかかわらず再びベンチに座り下を見つめたままの状態となります。またピッチからさがってきたメッシ選手が目の前に来ると、そこで初めて笑顔を作り熱い抱擁をかわします。メッシ選手の耳元で一言何かを伝え、離れると再び戦況を見つめますがその目にはきらめくものが。さらに感情を必死で押し込めようとする様子も見せました。

その後は、いつも通りの指揮官の姿に戻りますが、それでもメッシ選手の活躍が脳裏から離れないのか目をこする様子や、勝っているにもかかわらず再びベンチに座り込んで、手をおでこにやり下を向く様子をみせるなど感情がぐらぐらと揺さぶられている状態になる一幕もありました。

試合はそのまま3-0で完勝。指揮官をも試合中に感動させるメッシ選手の目覚ましい活躍により、連覇に向け好スタートを切りました。