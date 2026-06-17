◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-０アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)

メッシ選手のエスコートキッズの髪形が話題となっています。

今大会で、W杯史上初めて6大会連続出場のアルゼンチン代表のリオネル･メッシ選手。チームを率いてスタジアムに登場した際は大きな歓声が起こりました。そんなスーパースター同様目立っていたのはメッシ選手と一緒に登場したエスコートキッズの少年。

髪の毛にデザインが施されており、生え際には大きな青い星が描かれています。後ろ側にも青い星が描かれ、水色や黄色など色鮮やかな色を用いて形作られていました。

試合は、メッシ選手は前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録します。すると後半15分に味方がミドルシュートを放つと相手GKが前に弾き、そのこぼれ球にいち早く反応しゴール右に流し込み2点目を奪いました。それだけにとどまらず、後半31分にはペナルティアーク付近でボールを受けると、今度は狙い澄ましてゴール左すみに蹴り込み3点目。今大会初戦でハットトリックを記録する異次元の活躍を見せました。