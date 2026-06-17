オリジナルアニメ映画『グロテスク』ASCA、Akki、⼀ノ瀬みから豪華アーティストが参加決定
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』の参加アーティストとして、ASCA、Akki、一ノ瀬みから35名が解禁された。シンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家と多種多様な個性の際立つアーティストが、”音楽”で作品を彩る。
【写真】オリジナルアニメ映画『グロテスク』キャストに安済知佳、市ノ瀬加那、乃木坂46・一ノ瀬美空ら
本作はそれぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の三つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画。錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を務め、制作はアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。
『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。
『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
今回発表された参加アーティストは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 （yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 （グソクムズ）、Nakano+、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 （=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）ら。
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』は、2026年公開。
【写真】オリジナルアニメ映画『グロテスク』キャストに安済知佳、市ノ瀬加那、乃木坂46・一ノ瀬美空ら
本作はそれぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の三つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画。錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を務め、制作はアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。
『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
今回発表された参加アーティストは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子 （yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 （グソクムズ）、Nakano+、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 （=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（五十音順）ら。
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』は、2026年公開。