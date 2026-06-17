女優でアーティストの松田ゆう姫が１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。バラエティー番組に出始めの頃の炎上騒動を振り返る一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「ぶっつけ本番で挑んだことがありますか？」について聞かれると「今思えば、バラエティー番組に一番最初に出たヤツなんかは台本もほぼ読まずに、なんか『ありのままで』みたいなことを言われてたんで…」と話し出した松田。

共演の小原ブラスが「タメ口で炎上したヤツか」と、松田が２０１９年の日本テレビ系バラエティー番組で初出演を飾った際、タメ口でのトークがネット上で炎上したことについて触れると「そうなのよ！ 右も左も分からなくて。バラエティーのイロハみたいなのが」と答えた松田。

「で、その時にフットボールアワーの後藤（輝基）さんがＭＣをやっていて『ご家族、兄妹でケンカはするの？』みたいな世間の人が聞きたいようなことを聞いてきて。私にとっては当たり前過ぎて『えっ？ （兄妹ケンカ）するでしょ。逆にしないの？』みたいになって。なんか言っちゃったんですよ」と兄で俳優の松田翔太との家庭内でのケンカについてあけすけに話し、これもまた炎上したことを回顧。

ここでＭＣの垣花正が「（番組を）見てました。ヤベ〜ヤツが出てきたなと思いました」と言うと、大ウケした松田。「逆に当たり前じゃん、そんなことって気持ちで素直なリアクションをし過ぎて、ため口で炎上みたいな」と正直に振り返ると「そこからはずっと敬語を使ってます」と続けていた。