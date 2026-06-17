◆男女サッカー◇全国高校総体北海道予選（１７日、札幌厚別公園競技場）▽女子決勝 北海道大谷室蘭２―１北海道文教大付

北海道大谷室蘭が接戦をものにし、２年連続８度目の優勝を飾った。北海道文教大付戦は前半４分、ＦＷ白濱彩夏主将（３年）の２試合連続弾で先制。同１０分にはＤＦ中島千晴（１年）が「うれしい。最高です」と破顔した公式戦初ゴールで加点。後半は相手の反撃を１失点に抑え、２―１で勝利した。

連覇に貢献した中島は、この日はセンターバック左でプレーも、本来は左サイドバックを務めている。石井一矢監督（３７）が「大黒柱」と話す研谷楓（３年）の負傷により配置転換された中、攻守にわたって奮闘した。石井監督も「本来の形ではなかったが、急造のＤＦラインでよくやってくれた」と称賛したように、優勝の原動力となった。

中３の昨年、所属する岩見沢ＦＣルファヴェニールで全国大会を経験した。「サッカーはもういいかな」と辞めることも考えたが、チームメートが室蘭行きを決断したこともあり、考えを改めた。堂々の働きでつかんだ高校初タイトルに「やっていて良かった」。そうほほ笑んだ中島は「全国ではセンターバックでもサイドバックでもしっかり守って、攻撃にも関わりたい」。そう大舞台を心待ちにした。