©️Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

アニメ監督・アニメーターの錦織敦史 × アニメーション制作スタジオ・CloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』に、総勢35名のアーティストが参加することが明らかになった。

本映画は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（読み：よろしくしょうじょ）、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の3つの作品で構成される。『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。

「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督を、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が、本作の監督・脚本・キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオ・CloverWorks。「ダーリン・イン・ザ・フランキス」、「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などをともに手掛けてきた両者がふたたびタッグを組み、完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。

物語に息を吹き込むキャスト陣として、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良ら、ジャンルの垣根を超えた面々が集結している。

『GROTESQQQUE-グロテスク-』という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作だが、アーティスト総勢35名が、音楽を通じて本作品に参加することがこの度発表された。

参加アーティストは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reolら35名が集結。

それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか、詳細情報は7月以降に順次解禁されるとのこなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。