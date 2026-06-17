プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月16日にユーチューブを更新し、元ロッテ監督・吉井理人氏（61）の楽天監督就任について「どういう神経なのかな」と球団の姿勢に苦言を呈した。

「GMが現場に降りて指揮を振るう方が賢明な策だった」

楽天は17日、吉井氏が新監督に就任することを発表した。19日にZOZOマリンスタジアムで再開されるリーグ戦のロッテ戦からチームを指揮するという。

楽天は今季、三木肇監督（49）体制の元、スタートを切った。チームは開幕から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点で2勝10敗と大きく負け越していた。

チームの不振を受け、球団は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養することを発表した。三木監督に代わり、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日の巨人戦から5試合、チームの指揮を執った。

スポーツ紙の報道によると、塩川監督代行はヘッドコーチに復任するという。

DeNAでヘッドコーチを務めた経験を持つ高木氏は、今回の一連の「騒動」について、厳しい論調で見解を述べた。

「1週間で（監督を）代えるというのは、言葉は悪いかもしれないが、浅はかだと思う。それだったら、石井（一久）GMが、現場に降りて指揮を振るう方が賢明な策だったと思う。吉井監督を立てるということは、前から接触はあったのかなという気はする」

吉井氏がロッテの監督時代から現場で取材してきた高木氏は、采配の特徴に関して、次のように分析した。

「楽天は真逆の監督を連れてきた」

「（投手出身の）吉井監督はどちらかいうと、流れに任せた采配。盗塁を失敗すると流れが悪くなるとか、投手サイドの考え方。（野手出身の）三木は、野手サイドの考え方で采配をする。真逆の監督を連れてきた」

そして、「吉井監督は覚悟を持って引き受けたのだろうから、大事にしてあげないといけない」と前置きし、改めてシーズン途中の異例の人事に対して苦言を呈した。

「（球団は）ちょっと理不尽すぎる。三木監督のことを考えると、この1週間で（新監督を）据えるのは、どういう神経なのかなと思う。せめてオールスター戦（7月28日、29日）まで待つとか。交流戦で（監督）代行を立てて、終わった途端に監督を立てる。俺は人として、そういうやり方は好きではない」

チームは、ここまで23勝39敗1分けで借金「16」。5位ロッテには8ゲーム差をつけられ、最下位に沈んでいる。スポーツ紙によると、三木前監督は退団するという。