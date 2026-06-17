伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第11期叡王戦五番勝負（主催：不二家、特別協賛：ひふみ ）の第5局が、5月31日に千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われた。

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昨年、斎藤は同じく叡王戦五番勝負で伊藤に挑戦し、フルセットの末に敗れている。しかし今期も本戦トーナメントを勝ち上がり、挑戦者決定戦では永瀬拓矢九段を破り、再びタイトル戦の舞台に戻ってきた。（全2回の1回目／つづきを読む）



伊藤匠叡王（左）に斎藤慎太郎八段が挑んだ（写真提供：日本将棋連盟）

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「名局賞の筆頭」を経てフルセットに

今シリーズの開幕局は、4月3日にシンガポールで行われた。振り駒で先手となった伊藤が相掛かりに誘導し、序盤早々から飛車角を交換して打ち合う乱戦に。難解なねじり合いだったが、自玉の不詰みを読み切った正確な寄せで伊藤が先勝した。

第2局は4月18日に石川県で行われ、先手の斎藤が矢倉にし、伊藤は中住まいに構える。終盤で伊藤が冴えた指し回しを見せ、連勝スタートを決めた。

このままストレートで決着かと思いきや、ここから斎藤が猛烈な盛り返しを見せる。5月3日に愛知県で行われた第3局、後手の斎藤が雁木模様から意表の四間飛車を敢行。終盤の競り合いを制して1勝を返す。

そして、大阪府で行われた第4局。先手の斎藤は相掛かりに誘導したのだが、その終盤戦は凄まじいものだった。双方が秒読みの中、玉と玉が接近するギリギリの寄せ合いに。妙手に妙手で返し、斎藤が絶妙の手順で逆王手の罠をくぐり抜ける。

その攻防の凄まじさは、渡辺明九段がX（旧Twitter）で「叡王戦第4局。現時点では名局賞の筆頭ですかね。まだ5月ですけど」とつぶやくほど。素晴らしい内容で斎藤がフルセットに持ち込んだ。

タイトル奪取の流れか、と思いきや…

ここまでは2連勝からの2連敗という、一見すると叡王にとっては悪い流れ。だが、この間も伊藤の充実ぶりは際立っていた。

並行して行われていた王位戦では、挑戦者決定リーグ戦の最終一斉対局を前にして、最終戦とプレーオフでの全勝が絶対条件という厳しい状況の中、藤本渚七段に連勝し、古賀悠聖六段にも勝利。そして挑戦者決定戦では羽生善治九段を破って4連勝を飾り、王位戦の挑戦権を勝ち取った。

特に羽生戦もまた「名局賞候補」と呼ばれるほどの内容で、大詰めに伊藤が放った「3手1組の角のただ捨て」は、将棋の歴史に残る妙手順であった。

そして、柏にやってきた叡王戦第5局。私も大盤解説会や関連イベントの打ち合わせがあり、前日から柏入りしていたので、写真撮影の合間に両対局者と話をする機会があった。

決戦前夜に語ったこと

まずは斎藤に声を掛け、「（第4局・伊藤叡王の）142手目△3三桂に対して、▲3六銀から▲5四角成は素晴らしい手順でしたね」と言う。「桂を跳ねる手が見えていなくて慌てたのですが、そこで▲3六銀を発見しまして」とニコッと笑って説明してくれた。相変わらず丁寧でさわやかな受け答えだ。

伊藤にも「（羽生との）王位戦挑決すごかったねえ。あの歩頭への角打ちはいつ気がついたの？」と聞くと、「81手目に羽生先生が考えているとき（羽生が控えの桂を打った局面。伊藤の残り時間は4分）に気がつきました」と、こちらも柔和な表情で語ってくれた。

前夜祭は関係者だけで行われた。対局者挨拶で、伊藤は3年連続の対局場となる「柏の葉カンファレンスセンター」に感謝の気持ちを述べ、「悔いのないようすべてを出し尽くす」と強く決意を語った。

そして最後に「大盤解説会も豪華なメンバーでトークも盛り上がると思います」と締めくくる。私は思わずにやっと笑ってしまう。大盤解説のメンバーである我が石田和雄九段一門の弟弟子を持ち上げてくれたのだ。

一方の斎藤は、昨年初めて訪れた柏市の先進的な取り組みに刺激を受けたことや、敗戦後に「つくばエクスプレス」のガード下にある「かけだし横丁」で再起を誓った思い出を振り返り、再びこの地に戻ってこられた喜びと感謝を伝えた。

そして「悔いのない一局、悔いのない一手を集中して選んでいく。指していく過程を大切にして臨んでいきたいと思っております」と決意を語った。両者ともリラックスしており、状態は非常に良さそうだった。

ここ一番で先手を引いたのは伊藤

さて当日。最終局ということで再び振り駒が行われる。記録係の國井勝太三段がしっかりと駒を振って投げると、珍しく歩が2枚も立ってしまう珍事が起きた。振り駒では、立った駒と重なった駒は数えず、残りの駒で判定する。結果は歩が2枚、と金が1枚となり、伊藤の先手に決まった。

伊藤は相掛かりに誘導し、途中まで18局の前例がある普通の進行に。だが31手目、伊藤は角道を止める趣向を見せる。この大勝負のためにタイトルホルダー自らが用意してきた研究手だ。

そして、斎藤が銀冠に組み替えようとした瞬間の37手目、すかさず仕掛けた。斎藤も強く応じ、いきなり乱戦となる。後手の大駒が前線に現れている状況で、昼食休憩に入った。

人気棋士が勢ぞろいした大盤解説会

午後2時からは大盤解説会がスタートした。叡王戦における柏対局の歴史は2022年の第7期に始まり、4年連続で対局の舞台に選ばれている。「叡王戦は柏」という印象が定着したのは、同市に将棋センターを構えて拠点とする我が師匠・石田和九段の功績も大きい。

現在は師匠が闘病中ということもあり、一門の棋士と、師匠が率いる日本将棋連盟東葛支部、さらには千葉県連の方々までが総出で準備に奔走した。

この日の解説陣は、佐々木勇気八段、高見泰地七段、三枚堂達也七段が務め、聞き手は鎌田美礼女流2級。また門倉啓太六段は、午前中にS席参加者への特別解説を行い、午後には青空将棋を担当した。渡辺大夢六段と加藤結李愛女流二段以外の石田門下が勢揃いした形だ（※三枚堂は内藤國雄九段門下だが、石田の将棋道場で育った）。さらには立会人の森内俊之九段や、常務理事として同行している瀬川晶司六段もゲスト解説として登壇した。

闘病中の師匠・石田だが、「どうしても解説会場を見たい」と、看護師さんの付き添いでベッドに横たわったまま現地へ駆けつけてくれた。佐々木はずっと師匠に話しかけていた。

解説会の開始時に壇上で私が紹介し、師匠が舞台袖に姿を見せると、会場からは大きな拍手が湧き起こった。みなさん、心配してくださっていたのだ。師匠は1947年生まれの79歳。再来年には81歳の「盤寿（将棋盤にあるマス目の数になぞらえたもの）」のお祝いを、ここで盛大に行わなくてはならない。

金銀がばらける大胆な指し回し

さて、大盤解説が始まってすぐ、将棋は予想もしない展開となった。伊藤叡王が居玉のまま、大胆な指し回しを見せたからだ。

銀が5段目まで進出し、右の金も玉から離れて三段目に上昇していく。さらに左の銀も6段目に上がり、金は8八の僻地へ。おいおい、玉の回りに守り駒がいないぞ。

これには佐々木も三枚堂も驚きを隠せない。佐々木が「形勢はともかく、先手はまとめにくいよね」と言えば、三枚堂も「良い子はちゃんと玉を囲わないとダメですね」と相槌を打つ。

だが、ここからの伊藤の指し回しが絶品だった。

8筋の歩を伸ばしてわざと飛車に取らせると、金を前進させて圧力をかける。ついに自陣の八段目・九段目から金銀が消えた。「玉のガードマン？ そんなものはいらないよ」とばかりの大胆不敵さである。狙いは、後手の桂頭だった。

この日の主役は佐々木勇気だった

未知の局面に突入し、お互いの考慮時間が長くなる。佐々木が話題に出したのは、両対局者の昼食や、不二家さんが提供するおやつのこと。伊藤の昼食の鰻重や、午前のおやつに両対局者が頼んだ「milkyクリームドーナツ」が画面に映ると、「これ（おやつ）美味しかった。これが私の昼ごはんだった」と、天真爛漫な佐々木らしいコメントが飛び出した。

ちなみに午後のおやつも両対局者は揃って「北海道産夕張メロンのダブルミルクレープ」だった。私はドーナツもミルクレープもいただいたが、どちらもとても美味しかった。

さて、次に登場したのは高見七段と聞き手の鎌田女流2級。高見は伊藤の充実ぶりを讃えて「本当に楽しそうに将棋を指していますよね」と言い、鎌田も「そうですね」とうなずく。現在、鎌田は高校に通っており、本局の記録係を務める國井三段とは同学年の3年生だという。高見の「高校生と話をすることがあまりなくて……」という言葉に会場から笑いが起きる。ほとんど手が進まなくて解説が難しい中、あの手この手で話題を広げて場をつないでいた。さすがのエスコート力だ。

しかし、この日の大盤解説の主役は、間違いなく佐々木だった。

佐々木は近々、斎藤とは王将戦の二次予選で、そして順位戦A級初参戦の伊藤とは初戦！で激突する。この機会を研究に生かそうと、局面を真剣に検討していた。

だが、解説のテンションはイケイケノリノリ、フリースタイルであちこちに話が飛ぶ。突然面白い話をぶち込んだかと思えば、勝負師としての真剣な話にという調子だ。

立会人の森内九段とのダブル解説では、森内が「とても難しくて、一手一手が重いですね」と局面の感想を述べたところ、佐々木が突然「森内先生、ご自身のA級順位戦の初戦のことって覚えていますか？」と質問を投げかけた。すると森内は、間髪を入れずに答える。

「覚えていますよ。森下（卓九段）さんに矢倉で完敗したんです。厳しいリーグに入ってしまったなと思いました」

これには私もびっくりした。31年前（1995年6月）の対局のことを、スラスラと答えたのだ。1995年は私が棋士になった年なので、森内がこの年にA級に昇級したことは記憶している。だが、初戦の相手も内容も鮮明に覚えているとは、森内の記憶力には恐れ入る。

「自分も今期からA級の初戦でイトタク（伊藤）と当たるので、彼の印象に深く残るような将棋にしたい。本当は彼が王位戦（藤井聡太王位との七番勝負）を戦い終えたあとに当たりたかったけれど」

佐々木が真剣な表情でつぶやくと、森内も「その気持ちはよくわかりますよ」という表情で深くうなずいていた。ちなみに森内自身は語らなかったが、彼はその期、森下に敗れたあと7勝1敗の好成績を収め、初参加ながらA級で初の名人挑戦権を獲得している。

「イトタクはハッキリ指摘してくるんですよ」

また、高見との解説パートでは、タイトル戦における対局者との会話について、興味深い持論を展開した。高見がかつて、タイトル戦の最中にうっかり対局者に話しかけてしまった失敗談を明かすと、佐々木はこう語った。

「タイトル戦というのは非日常なんです。対局中は誰とも話したくないし、誰からも話しかけられたくない。だからこそ、対局が終わって日常に戻ると、反動で誰でもいいから話したくなる。永瀬が終局直後に長時間の観戦記者インタビューに応じたり、YouTubeに出演したりする気持ちも、すごくよく分かるんですよね」

なるほど、命を削るように戦う対局者の心情とはそういうものなのか、と腑に落ちた。

さらに話題は、伊藤の成長スピードへと及ぶ。佐々木は、伊藤が奨励会三段の頃から研究会を共にしている間柄だ。

「普通の若手なら、先輩棋士が『ここはこうですよね』と言ったら相槌を打つものだけど、イトタクは『そうですか？』とはっきり指摘してくるんですよ。そこが彼らしくていいなと」

これを聞いて、私は思わず吹き出しそうになった。かつて勇気は、先輩たちからずっと同じことを言われていたじゃないか。

佐々木は真顔で分析を続ける。

「イトタクは序盤が完璧すぎて、終盤戦になる前に勝ってしまうことが多かった。だからこそ、棋士になってから、終盤力が伸びてきた珍しいタイプ」

「イトタクなら間違いなく読み切っている」

さて、局面に戻る。伊藤は「人間にはまとめるのが極めて難しい」と言われた局面を、絶妙の手綱捌きで切り抜けていく。69手目、自陣の危険を顧みずにと金で銀を取ったのが、深い読みの裏付けがある一手だった。斎藤が寄せ合いに出た場合は、飛車ではなく金を取り、飛車を成らせてから底歩で受けて一手勝ちだ。

極めて難易度が高く、大盤解説会場で皆で意見を交わしながらようやく見つけた手順だったが、「イトタクなら間違いなくこの変化を読み切っている」と佐々木。伊藤への信頼度は凄まじいものがある。

そして、斎藤は寄せ合いを断念し、と金を払って受けに回った。（つづく）

〈「斎藤さんに読みを上回られた瞬間が…」伊藤匠叡王が対局の翌日、激闘のシリーズを終えた“率直な心境”を明かしてくれた〉へ続く

（勝又 清和）