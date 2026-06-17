〈「イトタクは間違いなく読み切ってます」叡王戦の最終局、佐々木勇気は大盤解説会の“主役”として、ライバルへの評価を惜しみなく語った〉から続く

伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第11期叡王戦五番勝負（主催：不二家、特別協賛：ひふみ）の第5局が、5月31日に千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われた。

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相掛かりとなった本局は、伊藤が金銀のばらけた陣形をまとめる絶品の指し回しを見せ、終盤の入り口でペースを握る展開に。勝てばタイトル獲得が決まる大一番。斎藤も負けじと執念の勝負術を繰り出していく。（全2回の2回目／最初から読む）



斎藤慎太郎八段（左）が伊藤匠叡王に挑んだ（写真提供：日本将棋連盟）

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「ヒエー！」三枚堂達也七段の絶叫が響いた

対局開始から9時間半が過ぎた。「このまま伊藤が押し切るか」というタイミングでモニターに目をやると、いつも優雅な手つきで指す斎藤が、体全体の力を込めた手つきで角を盤上に打ち下ろした。

「ヒエー！」と三枚堂達也七段が叫び、「読んでいないよ……」と佐々木勇気八段がうめく。この一手こそが、斎藤渾身の勝負手であり、新たなドラマの始まりだった。

トップ棋士のレベルが上がりすぎた現代将棋においては、苦しい局面で単に最善手を指すだけでは勝てない。最善手というのは相手側も読んでいることが多いので、そう簡単には間違えてもらえず、差が縮まりにくいからだ。あえて読みにない手を指す方が、混乱を誘いやすい。実際に、この勝負手が牙をむいた。

「自玉が居玉の危険な状態でずっと戦っていると、脳の消耗が激しい。伊藤さんも相当疲れているのでは」

と、高見泰地七段が指摘した。その予言通り、伊藤の指し手が乱れ始める。決めにいったはずの順が、なかなか決まらない。

19時になる。大盤解説会は最後の15分休憩に入る予定だったが、休憩中に佐々木が「もうやりましょう！」と声を上げ、5分早く3人そろって解説を再開することになった。佐々木が「イトタクは何を見落としたのかなあ」と言えば、三枚堂も「こんな大舞台の最終盤で、こういうことが起こるんですね」と固唾をのむ。

やがて、佐々木がすごい変化の手順に気がついた。斎藤八段が自玉の横に金を打てば、なんと「千日手」の筋がありうるというのだ。観客席からはどよめきが起こる。いや、観客だけでなく私もたじろいだ。

大盤解説会場は21時までと決まっている。ここから指し直すとどうなるんだろう。会場全体の注目が斎藤の手に集まった。

だが、斎藤は巡ってきたチャンスをつかめなかった。

伊藤の指し手が輝きを取り戻す

千日手が濃厚だった金打ちではなく、角を打って受けたのが、結果的にまずかったということになる。これにより、伊藤の指し手が再び輝きを取り戻した。

それまで働いていなかった壁銀の悪形をあえて解消させ、馬を相手に渡す代わりに、桂を盤上に残して飛車を敵陣に成り込む。この手順が会心の仕上げとなった。

佐々木がつぶやく。

「寄せ合いの最中に予定変更するなんて普通はダメなんだけど、イトタクは本当にしぶといからなあ」

そしてスクリーンに映し出される伊藤の対局姿をじっと見つめ、「うん、伊藤良し」と勝利を断言した。

斎藤は最後まで執念の粘りを見せたものの、伊藤は落ち着き払った手順で仕留めた。19時24分、117手にて伊藤の勝ち。

大盤解説会場での両者の姿

終局後のインタビューを終え、両対局者が大盤解説会場へと入場してきた。伊藤叡王の姿を見て、私は目を見張った。その立ち姿が堂々としており、とても大きく見えたのだ。

2023年秋の竜王戦で初めてタイトル戦の舞台に登場し、敗れてしょんぼりとしていた当時の姿とは、完全に別人だった。

そして斎藤八段は……唇をぎゅっと噛みしめてからの入場だった。勝負の世界には勝者と敗者しかいないとは言え、その悔しさが滲む姿を見ると胸が締め付けられる。

高見もその空気を察し、インタビューを簡潔にまとめると、観客からの温かく大きな拍手とともに両者を送り出した。

これで伊藤は叡王防衛、タイトル獲得4期となった。竜王戦は1組、順位戦はA級と、23歳の棋歴としては歴代のレジェンドたちに比肩する圧倒的な実績だ。

昨年の叡王戦第5局のレポートで、私は「伊藤の守りの1年は終わった。今年は攻めの1年になるであろう」と書いた。

その言葉通り、彼は王座を奪取し2冠となり、叡王を防衛し、さらには7月から第67期王位戦七番勝負、藤井聡太王位への挑戦を決めている。攻勢を強める若き叡王の進撃は、まだまだ止まりそうにない。

翌日、伊藤に電話で話を聞くことができた。

仕掛けと中盤の判断について

――仕掛けについては想定通りだったのでしょうか。

伊藤 相掛かりは分岐が多いですから、想定していたというほどではないです。この勝負のためというよりは、以前からあの形になったら、仕掛けようかと考えていました。△6五歩とされてからは、未知の展開になりました。

――玉から守り駒がすべて離れていく指し回しに、解説者は皆、驚いていました。

伊藤 あまり良い順が見つかっていなくて。昼食休憩までじっくり考えて、そこで「相手の視点」になって考えてみたときに、本譜の進行が有力そうだなと感じました。

銀を5段目に上がって▲3四歩を死守すれば、後手の駒を封じることができる。そこを主張にしようと考えました。

終盤の直線的な寄せ合い

――寄せ合いの場面、65手目の▲7四歩からはアクセル全開で踏み込みましたね。大盤解説会では、その後の一直線の取り合いで「飛車を取る手」を検討していたけど、これでは伊藤負けだなと。しかし、「イトタクが指したからには何かあるはずだ」と佐々木が言って、それで「金を取る手」を検討し始めたら、これなら勝ち筋ではないかと盛り上がっていました。

伊藤 一直線に駒を取り合うという発想が、最初はあまりなくて、最後のほうに気づきました。飛車ではなく、金を取ってやれるのだと。

ここで伊藤は、途中の大長考における読み筋など、計100手近くに及ぶ緻密な変化を淀みなく語ってくれた。その読みの深さと正確さ、そして受け答えの速度は、藤井聡太竜王・名人にインタビューしたときを思い出させるものだった。

斎藤八段の勝負手と予定変更

――そして、斎藤（慎太郎）八段が気迫の角（72手目△6四角）を打った場面です。

伊藤 本譜は技をかけにいって、あんまり決まっていなかったのが良くなかったですね。普通に金取りに歩を打っていればわかりやすかった。そうなれば、寄せ合いになっても自玉に詰めろがかからないので勝ちでした。なんかシンプルすぎて、逆にそんなに深く読まなかったというか（笑）。

本譜は桂を成るところ（▲5三桂成）で、別の手を指すつもりだったのですが、それがまずいことに直前で気がついて予定変更したんです。まだ残しているかと思っていたんですけど、全然そんなことはなかったです。

千日手の筋は読んでいたのか？

――感想戦では、94手目に、角打ちに代えて金を打つ手が検討されていましたね。

伊藤 ええ。金を打たれたら、こちらは千日手にするのが妥当だったのかもしれないですが……。ただ、形勢がまだ良いと思っていたので、（千日手を）選べなかったような気もします。自分も対局中は、角を打たれる筋から考えていました。

――明確に「勝ちになった」と思った瞬間はどこですか？

伊藤 ▲3三歩成を発見したときです。盤上に桂を残して、飛車を成れればいけると。

――1分将棋の極限状態であの発想が出ることに、周囲も皆感心していました。

激闘の五番勝負を振り返って

――改めて、今シリーズの感想はいかがですか？ これほど秒読みの中で指し続けた五番勝負は、過去になかったのではないでしょうか。

伊藤 あはは（笑）。でも、前期の五番勝負も同じような展開でしたから。ただ、第3局、第4局と、長い秒読みの末に競り負けていたので、精神的に引きずるところもありました。勝てて良かった、というのが率直なところですね。

――お二人の間で、やっぱり「波長が合う」と感じる部分はありますか？

伊藤 そうですね。お互いに長考派で、一手一手、自分が納得するまで考えたいという棋風だからこそ、波長が合ったというのはあったのではないかと思います。

――第4局はどのような心境だったのでしょうか。

伊藤 129手目の▲4五銀の局面は「勝ちがありそうかな」と思ったのですが、そこでうまい順を1分（の秒読み）の中では見つけられなくて。142手目に△3三桂と跳ねて「勝ってるんじゃないか」と思って指し進めていたんですけど、いや、▲3六銀で負けていたなと。

実は、▲5四角成は指されるまで気づいていませんでした（笑）。斎藤さんに読みを上回られていましたね。

――シリーズ全体を通してはいかがですか？ 今回は5局とも、本当に力の限りを尽くして戦った素晴らしい将棋ばかりでした。

伊藤 負けた将棋であっても、その内容を良くしたいと思って臨んでいました。そういう意味では、第3局と第4局で負けたのはやっぱり悔しいですし、反省もありますが、ファンの方に楽しんでいただけるような熱戦にできたのは、良かったのかなとは思います。

――「負けた将棋の内容も良くしたい」、本当に素晴らしい言葉ですね。

藤井竜王・名人とのタイトル戦から得たもの

――佐々木（勇気）八段が「イトタクは勝負強くて、奨励会時代から憧れの存在なんです。特に終盤力をものすごく鍛えている」と大絶賛されていました。また、「棋士になってから終盤力をさらに向上させた珍しいケースだ」とも仰っていましたが、何か意図的に取り組まれているのですか。

伊藤 詰将棋に関しては、むしろ棋士になってからのほうが解いているのかな、という気はします。ただ、それが直接、終盤力の向上に直結しているものなのかどうかは、自分でも定かではないので……。

伊藤叡王は「うーん」としばらく沈黙し、言葉を選ぶように続けた。

まあ、やっぱり、強い棋士の皆さんと公式戦で対戦を重ねてきた、その経験が生きている。そういう風に感じるところはあります。

――なるほど。初めてタイトル戦（竜王戦）に登場された際、第1局に敗れたあと落ち込んだ表情を拝見しましたが、今の佇まいはまるで別人ですね（笑）。

伊藤 あははは（笑）。

――そうした大舞台での経験があったからこそ、終盤力が磨かれたという実感でしょうか。

伊藤 藤井（聡太）さんとタイトル戦で対戦して、終盤の読みの深さをこれでもかと見せつけられましたから。そこで学んだところ、得たものは非常に大きいです。

――次はいよいよ、2023年の竜王戦以来となる2日制のタイトル戦で、藤井聡太王位に挑戦されます。

伊藤 今回の王位戦では、自分がどれくらい（藤井との終盤力の）差を埋められているかというのを、自分自身でも楽しみにしている部分があります。やっぱり、少しでもシリーズを盛り上げたいですね。

（勝又 清和）