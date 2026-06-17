東海道・山陽新幹線に個室「スプリームクラス」10月誕生へ　“最上位クラス”でグリーン車よりも上質な設備とサービス

JR東海は17日、2026年10月1日から東海道・山陽新幹線に新たな座席「Supreme Class（スプリームクラス）」を導入すると発表した。スプリームクラスは、グリーン車よりもさらに上質な設備とサービスを備え、“最上位クラス”として乗客にワンランク上の体験を提供する。

完全個室と半個室の2タイプを展開

スプリームクラスは、「Cabin（キャビン）」と呼ばれる完全個室と「Seat（シート）」と呼ばれる半個室の2タイプで構成される。キャビンは1人専用と2名利用できるソファ付きの2種類となっている。

「キャビン」は、電子錠付きの扉を設けた完全個室で、高いプライバシー性が特徴。2名利用可能な7号車の個室と、1名専用の10号車の個室がそれぞれ1室ずつ設けられる。5G対応の透明ガラスアンテナを用いたスプリームクラス専用のWi-Fi環境が用意されている。座席は、レッグレスト付きリクライニングシートで、専用タブレットを使って、照明や空調などを個別に調整ができる。

一方、「シート」は半個室タイプで、通路と座席の間に出入り用の鍵付き扉を設けた。座席は大型のバックシェルタイプで、座席転換により2名で座席を向かい合わせての利用も可能。なお、「シート」は、2027年度中のサービス開始を予定している。

「キャビン」の東京〜新大阪間は約4万〜6万円台

また、無料のウェルカムサービスとして、飲み物（温かい飲み物：コーヒー、緑茶、紅茶、冷たい飲み物：アルコール、ソフトドリンク）と沿線にゆかりのあるお菓子が提供される。

東京ｰ新大阪間・大人片道1人あたりの「キャビン」の料金（スマートEX）は、60790 円（2名利用も可能な7号車）、42390 円（1名利用の10号車）。利用期間は10月1日からで、発売開始は9月15日5時30分となっている。

スプリームクラス導入の背景には、近年のライフスタイルの変化があるという。テレワークの普及やインバウンド増加により、移動中の過ごし方に求められる価値が多様化するなか、JR東海はそれに応え、「移動する空間」の質を引き上げた形だ。

サービスに先立ち、7月に抽選形式の体験乗車が実施される予定で、現在、JR東海のウェブサイトで応募を受け付けている。