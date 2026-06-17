「アップルウォッチより魅力的」シャープ、“カロリーを自動で測定”する初のスマートウォッチ発表！
電機メーカー・シャープ公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。初となるスマートウォッチを7月9日に発売すると発表しました。
【写真】シャープが発表した初のスマートウォッチ
コメントでは「個人的にはアップルウォッチより魅力的」「面白そうだけどカロリー測定の精度はどのくらいなんだろう」「これにスイカとかの機能があれば買うんだけどな」「6万するらしいけどデブすぎるため購入を検討」「摂取カロリー自動測定はアツい...！！」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】シャープが発表した初のスマートウォッチ
シャープ初のスマートウォッチ同アカウントは「シャープ初めてのスマートウォッチも7/9発売します。体内の水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定記録、水分バランスをモニターし水分補給をアラート、もちろん心拍数などのバイタルデータや歩数なども計測します」と説明し、製品画像を1枚載せています。スマートウォッチはゴールドとシルバーの2色を用意し、iF DESIGN AWARD 2026を受賞したスタイリッシュなデザインです。
「スマートリングも7/9発売予定です」また同日の別投稿では「スマートリングも7/9発売予定です」と告知。「バイタルデータや活動量、睡眠の状態などを計測、アプリで管理します。防水・アルコール消毒や各種洗剤にも対応、1回の充電で14日間連続駆動です」と、説明もしています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)