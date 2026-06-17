窮地を託されたチュニジア57歳新監督の手腕は？ 困難な環境でのミッションで「彼に匹敵する指導者は多くない」現地メディアが強調【W杯】
ルナール監督は前回大会でサウジアラビアを率い、アルゼンチンを下す大金星を挙げた (C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）で現地時間6月20日に日本と対戦するチュニジアは、新指揮官の下、大会2戦目に臨む。初戦のスウェーデン戦に1-5で大敗を喫したことで同国サッカー連盟はサブリ・ラムーシ前監督を解任。エルヴェ・ルナール氏が日本戦より新たにチームを率いる。窮地に立たされたチュニジア代表は、指導者としての経験も豊富なルナール新監督に浮上の命運を託すこととなった。
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ルナール監督は前回カタール大会ではサウジアラビアの指揮官として、強豪アルゼンチンを下すという大金星を挙げその手腕が脚光を浴びた。それ以前からも主にアフリカ各国の代表監督として采配を振るい、アフリカネーションズカップ制覇などの高い実績を残してきている。
大会序盤での監督交代劇は、歴史を遡っても異例であることから反響も小さくはない。現地時間6月16日にはアフリカの総合ニュースサイト『AllAfrica』が、ルナール監督を紹介する内容の特集記事を掲載した。
その中では、今大会でのチュニジアの初戦結果を伝えるとともに、「時間が限られ、状況がますます厳しさを増す中、連盟は国際サッカー界で最も高く評価される指導者の1人にチーム再建を託すことを決断した。ルナール監督は、とりわけアフリカ大陸において、困難な環境で結果を残してきた実績によって高い評価を築いている」と新指揮官のキャリアに言及。
また、大会途中での就任となったルナール監督の“ミッション”として、「当面の課題は明確だ。チュニジアは初戦の敗戦から素早く立ち直り、日本戦で好結果を得て決勝トーナメント進出への望みをつなげなければならない」と綴っており、さらに、「ルナール監督が引き継ぐチームには才能と経験が備わっている。しかしスウェーデン戦では守備面の脆さが露呈した。自信、組織力、そして信念を取り戻すことが、彼の最優先課題となるだろう」などと強調している。
同メディアは、チュニジアが初戦の敗戦により危機的状況にあると訴え、「今回の監督就任は、単なる指揮官交代以上の意味を持つ。わずか1試合で崩壊しかねなかった大会を立て直すため、新たな活力を注入しようとする試みなのである」と指摘。その上で、「ルナール監督が再び劇的な立て直しを実現できるかはまだ分からない。しかし、世界サッカー界を見渡しても、プレッシャーのかかる状況を乗り越えてきた実績において彼に匹敵する指導者は多くない」などと説いている。
ルナール新監督は就任からわずか数日の期間で挑む日本戦でどんなサッカーを見せるのか。そして、代表チーム再生という極めて重要な役割を担う、その手腕にも世界中からの視線が注がれることになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]