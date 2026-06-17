NHKが17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、総力戦研究所所長・飯村穣氏の遺族である飯村豊氏の著書「総力戦研究所の真実――歴史の法廷に立つNHK」に見解を示した。

同局は昨年8月に戦後80年企画としてNHKスペシャル「シミュレーション 昭和16年夏の敗戦」を放送。猪瀬直樹氏のノンフィクションが原案で、日米開戦直前に設立された「総力戦研究所」が舞台。研究所では「圧倒的な敗北」とシミュレーション結果を出したが、所長の陸軍中将が結論を覆すよう圧力をかける人物として描かれた。実際は、自由な議論を後押ししたとされる。所長の孫で、元外交官の飯村豊氏は「歴史がゆがめられ、祖父の人格を毀損（きそん）するような描き方をされた」と抗議。遺族側がBPOに審議入りなどを求める要望書を提出していた（のちにBPOは審議入りしないと決定）。

昨年12月、遺族側は陸軍中将だった祖父が史実をわい曲して描かれ、名誉が毀損（きそん）されたとして、NHK側に損害賠償請求訴訟を起こした。

山名啓雄副会長・メディア総局長は豊氏の著書について「ご指摘の書籍はやはり事実と異なる内容が複数掲載されていると承知している」と見解。そのうえで「これは前からお答えしている通り、係争中のため詳細についてはお答えを控えさせていただきたいと思います」としたうえで「今後裁判のなかで、NHKの考えについてしっかり主張してまいりたいと考えております」とした。