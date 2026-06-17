昨季までの監督だった吉井理人氏の楽天新監督就任にロッテナインも驚きの声を上げた。

今季から選手会長を務める横山陸人投手は「めちゃくちゃビックリしましたね。朝起きてニュース見たら…何なんだろう？と。本当ビックリしました」と心境を明かした。19年ドラフト4位右腕は、現ドジャースの佐々木朗希と同期入団。1年目の投手コーチが吉井氏だった。7年目の今季、12球団トップの22セーブをマークしている守護神は「僕らの弱点を一番分かっている方だと思うんで、そこは何してくるんだろうなってワクワクしますし、昨年とは違うところ、進化してるところ、成長してる部分を見てもらえたらうれしいなとは思います」と対戦を心待ちにした。

この日1軍に合流した河村説人投手も入団時の投手コーチが吉井氏で「すごい影響を受けてますし、尊敬してます。プロ野球のピッチャーとして、どうあるべきか、みたいなものはすべて1年目に教わったので大きな財産になっています」。22年にヤクルトから移籍した坂本光士郎投手は「あのトレードで取ってもらわなかったら、その年に多分クビになっていたので、本当にチャンスをいただいた方だなと思います」と感謝し、「抑えることが吉井さんに対しても恩返しかなと思うので。やるだけです」と話した。

昨季パ・リーグ新人王の西川史礁外野手は「正直びっくりしたっていうのが一番ありました」と言いながらも「やりにくさとかは全然ないです。監督問わず誰でも関係ないんで。そこはチームのために勝てるようにやっていきたいなと思います」と19日からの3連戦に向けて意気込みを語った。