NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、過去の人気コンテンツを米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）を通じて世界配信することを発表したことについて、民放から批判が出ていることについて見解を示した。

NHKのコンテンツのネットフリックスによる世界配信を決めたことに、今月4日に行われた定例会見で、テレビ東京の吉次弘志社長は「受信料で成り立っているNHKは特殊法人で、我々株式会社である民間企業とは、コンテンツの作り方も、コンテンツに対するお金のかけ方も根本的に違います。 そのNHKが海外の収支採算を重視するようなプラットフォームに対して、民間会社と同じように コンテンツを提供するということ自体は、少し自制的であるべきではないかと考えています」といった批判的なコメントをした。

このことについて質問を受けた井上会長は「ご指摘のような発言があったことは承知しております」としたうえで「さまざまなご意見がこれについてはあると思っております。で、日本の社会とか文化を世界に発信するという使命がNHKにあって、インターネットの時代に国境や、あるいは時空・時間を超えて世界中にコンテンツを届けるという可能性を検証する重要な一歩が今回の試みと考えております」と立場を示した。

「あくまで受信料で制作した番組の外部提供は利益を目的とするものではなくて、放送法に基づいて事業者の要請に応じて行うもの。NHKが市場で収益の最大化を目指すものではありません」と強調。「こうした取り組みは制度上認められております有料業務、いわゆる3号業務として任意的配信業務実施基準に基づいて行っております。外部有識者による委員会で市場影響の観点も含めて、業務の適切性を検証しながら実施している」と説明した。

「受信料そのものが公共放送としての役割を安定的に果たすための特殊な負担金としてお支払いいただいているものであって、サービスの利用料や視聴の対価ではない。一方で、放送とは別にいろんな番組見たいと、過去の番組見たいというようなニーズにお答えするという形で、今回も一定のご負担をお願いする形で提供している形になります」とした。

またグローバルなコンテンツ政策を進めるうえでの課題について聞かれた井上会長は「できればこうした形で、結果的に得られる収益が出てくれば、例えば配信も費用がかかりますから、そうした費用に当てるとか、あるいは、これは私もそんなにネットフリックスにコンテンツを提供したからといって、すぐに世界中で大きな評価を得られるとか、そんなに甘くも簡単でもないとも思っているんですよ。やっぱりコンテンツの質が非常に重要。NHKも含めて日本のコンテンツがそうした国際的な競争の中で生き残れるかどうかは、やっぱり制作費も含めた技術強化が必要だと思う。そういった番組制作、あるいはサービスの充実に活用できるという、いい循環ができることが目標。今回もできればそうした形でコンテンツのIP戦略も含めてさまざま展開することによって、それが世界に認められ、それによってコンテンツの制作の方に注力できる資源がそこから生まれる。そうすると、国内の視聴者にとってもプラスだし、あるいは世界に向けた日本のコンテンツの良さというか価値を広げていくことにもつながる。そうした循環を目指している。それが今回一つ大きな目的。それができるようにするのが課題といえば課題」と話した。

NHKは5月の定例会見で、人気コンテンツ計19作品を順次世界配信することで米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）と合意したと発表。

配信は6月22日から順次開始となり、配信地域は日本国内を含む世界となる。2026年度で連続テレビ小説「まんぷく」（2018年）、大河ドラマ「軍師官兵衛」（2014年）、ドラマ10「昭和元禄落語心中」（2018年）など19作品の提供を予定しており、タイトルについては「要望があった中から」選定されたとし「26年度まではタイトルは決まっているが、27年度以降も継続して配信していく予定」と説明した。