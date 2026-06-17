健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、累計販売200万セット（200万セット：トップス‧ボトムス2点で1セット換算（400万枚販売実績）、累計販売数は2025年12月時点）を突破した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから初となるシルク素材の「BAKUNE Premium シルク」を、6月16日にテンシャル公式オンラインストアならびに全国のオフィシャルストアで発売した。同製品は、天然素材シルクを、日本の職人技術とTENTIALのものづくりによってリカバリーウェアへと仕立て上げた一着になっている。

テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、誰もが自分らしく挑戦し、ポテンシャルを発揮できる社会の実現を目指している。人のポテンシャルは能力を有することに加えて、コンディションが整っていることが重要だと考えている。しかし、コンディションを整えることは、まだ特別なことと捉えられがち。そのためテンシャルは、あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR＆Dに基づいた製品を通じて、コンディションを整えることを“日常の当たり前”にしていく。

睡眠は人にとって欠かすことのできない活動であり、一日のうち長く肌に触れ続ける衣服のひとつが、就寝時に身につけるパジャマ。だからこそテンシャルは、パジャマをコンディショニングの起点として捉え直していた。また、人によって心地よいと感じる肌触りや着心地は異なる。その多様なニーズに応えるため、BAKUNEシリーズではこれまでに15種類以上の素材を開発し、一般医療機器として展開してきた。素材ありきで商品をつくるのではなく、実現したいコンディショニング体験から逆算して最適な素材を追求すること。それがTENTIALのものづくりだという。累計販売数は200万セット（400万枚）を超え、多くの消費者に支持されている。

今回TENTIALが挑んだシルクは優れた風合いや機能性を持つ一方で、極めて繊細で扱いが難しい天然素材として知られている。その魅力を活かしながら、リカバリーウェアとして成立させることは容易ではなかった。テンシャルは、この難題に日本のものづくりの力と連携し挑んだ。生地の生産から縫製、梱包に至るまで、国内有数の技術を持つサプライヤーと連携し、全工程を国内で実施。縫製工程では通常よりも細い糸を使用することで、シルク本来の滑らかな肌触りを引き出している。繊細な素材を扱う製造工程を国内の職人技術によって管理することで、高い品質を実現した。



「BAKUNE Premium シルク」（左から：プラチナ、シャンパンゴールド）

「BAKUNE Premium シルク」は、天然素材のシルクを76％配合。吸放湿性と通気性に優れ、夏場の衣服内の蒸れ感を軽減する。さらに特殊機能繊維「SELFLAME」が体から放射される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、疲労回復をサポートする。また、生地の生産から縫製‧梱包まで全工程を国内で一貫製造。通常よりも細い糸を使用し、繊細なシルク生地ならではの滑らかな肌触りを実現している。

一般的なシルク製パジャマはサテン織りが主流となっているが、同製品はサテンに依存しない設計によって、シルクでありながらしなやかな伸縮性を実現。就寝中の自然な動きに寄り添う。カットソーでの⽣地開発により、シルクらしい光沢感は残しつつも就寝中の自然な動きに寄りそうパジャマに仕上げた。





シルクは通常、手洗いが求められるデリケートな素材とのこと。同製品は配合と仕立ての工夫によって、洗濯ネットに入れた形で家庭の洗濯機で手入れできる仕様とした。“特別な日のための一着”ではなく、“毎日の暮らしに寄り添う一着”として、シルクを日常へと解き放つ。

BAKUNE Premium シルクは、限定デザインのギフトボックス付き。上質な肌触りと日本の職⼈技が宿る一着は、大切な人への贈り物としても最適となっている。TENTIALは、特定の素材にこだわるブランドではないという。コンディショニングという目的のために、最適な素材を探し、開発し、形にするブランド。今後も科学的根拠に基づく機能性の追求と、「毎日着たい」と思える着心地の両立を目指し、素材に縛られないものづくりを通じて、コンディショニングブランドとして製品‧サービスのラインアップをさらに充実させていく。

［小売価格］2万9700円（税込）

［発売日］6月16日（火）

TENTIAL＝https://corp.tential.jp