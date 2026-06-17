◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス3―1セネガル（2026年6月16日 イーストラザフォード）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、前回準優勝のフランス（FIFAランク2位）がセネガル（同16位）を3―1で下し白星発進。FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が先制ゴールを含む2得点の活躍で勝利に貢献。大会通算14得点に伸ばし、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシらを抜いて歴代3位タイに浮上。ドイツ代表ミロスラフ・クローゼの大会最多得点記録（16得点）まであと2に迫った。試合後にメットライフスタジアムの芝コンディションについてフランス代表から不満の声が出た。

後半21分、FWエムバペ（Rマドリード）がFWオリセ（Bミュンヘン）の絶妙スルーパスを呼び込みエリア内で右足一閃。重苦しい雰囲気を振り払う鮮やかな先制ゴール。同37分にも途中出場のFWバルコラ（PSG）が追加点。同アディショナルタイムに1点を返されたが、すぐさまFWエムバペがこの日2点目となる豪快ミドルを決めて勝負あり。3―1と競り勝ち、白星発進を飾った。

試合後会見の様子をフランス紙「ル・パリジャン」が報じた。スタメン出場していたMFアドリアン・ラビオ（ミラン）がメットライフ・スタジアムのピッチコンディションについて「ピッチ…ピッチと呼べるかどうかも分かりません。硬くてごわごわした人工芝といった感じ。でも、どのチームも同じなので、適応するしかないですね」と不満の声をもらした。

メットライフ・スタジアムは7月19日（同20日）の決勝会場でもある。

ディディエ・デシャン監督も「いつもとは違う。慣れるしかない」と理想的な状態ではないことを明かした。