イオンリテールは、6月17日から、「イオン」「イオンスタイル」等、約390店舗（関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗。一部取り扱いのない店舗がある）において、MSC認証（水産資源や環境に配慮し、適切に管理された持続可能な漁業に関する国際的な認証）のアルゼンチン産アルゼンチンアカエビを国内小売で初めて販売する。

同社では、限りある水産資源を守り、伝統的な魚食文化を未来の子どもたちに残していくため、持続可能な漁業に関する国際的な認証であるMSC認証の商品を2006年から販売している。

アルゼンチンは、国内におけるえびの輸入先国の第4位（水産庁 「令和6年度 水産白書（4）水産物貿易の動向」）で、中でもアカエビは刺身や寿司のネタとして日本で親しまれている。アルゼンチンアカエビは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアへ向けて輸出され、過去15年間において販売量が急増している水産物のひとつであり、サステナブルな漁業が必要とされてきた。漁業管理の強化、混獲（操業中に対象としていない魚や海洋生物を意図せずに漁獲してしまうこと）のモニタリングの改善など、約10年にわたる改善の取り組みを経て、昨年3月に沿岸漁業、今年2月に沖合漁業がMSC漁業認証を取得した。



アルゼンチン産「アルゼンチンアカエビ」

今回販売するアルゼンチンアカエビは、パタゴニア地方チュブ州沿岸で獲れ、ねっとりとした甘みが特長。また、無頭で背側に切れ目が入った特殊加工で、面倒な殻剥きが簡単にできる仕様になっている。

2015年から、MSC漁業認証取得を目指し、漁業改善プロジェクトを始動した。漁業管理の強化、混獲のモニタリングの改善など約10年にわたる取り組みを経て、アルゼンチンアカエビ漁業としては世界初のMSC漁業認証を取得した。今回の認証取得によって、資源の長期的な健全性が保たれるほか、サステナブルシーフードの需要が高まる世界の市場への流通拡大などの経済的な効果ももたらす。

無頭で背側に切れ目が入っている仕様で、殻剥きが簡単かつ背ワタも取れているので、面倒な下処理の時短が叶う。エビチリやガーリックシュリンプはもちろん、生食可能なので手巻き寿司のネタにもおすすめだとか。

今後も同社は、限りある資源や環境に配慮した商品の販売拡大を通じて、環境負荷低減の取り組みを推進していく。

［小売価格］398円（税別）

［発売日］6月17日（水）

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp