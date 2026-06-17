THE RAMPAGE川村壱馬、父親との映画館2ショット公開「骨格がそっくり」「親子でオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】THE RAMPAGEの川村壱馬が6月15日、自身のInstagramを更新。父や友人との映画館でのプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】29歳LDHボーカル「ビジュよすぎ父子」父親とのプライベートショット
川村は「Late May w／Father＆Larkiz」とコメントを添え、自身の父親と、学生時代の同級生であるゲーム実況者のラークと共に訪れた映画館でのプライベートショットを投稿。現在劇場公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の大型パネルの前で、父と同じポーズを決めた2ショットや、3人で並んでピースサインやガッツポーズをしている写真を披露している。
この投稿にファンからは「お父様もスタイルいい」「ビジュよすぎ父子」「骨格がそっくり」「仲良しにほっこり」「親子でオーラすごい」「素敵な関係」「映画は楽しめたかな」「プラベショットすら決まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳LDHボーカル「ビジュよすぎ父子」父親とのプライベートショット
◆川村壱馬、父との2ショット披露
川村は「Late May w／Father＆Larkiz」とコメントを添え、自身の父親と、学生時代の同級生であるゲーム実況者のラークと共に訪れた映画館でのプライベートショットを投稿。現在劇場公開中の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の大型パネルの前で、父と同じポーズを決めた2ショットや、3人で並んでピースサインやガッツポーズをしている写真を披露している。
◆川村壱馬の投稿に反響
この投稿にファンからは「お父様もスタイルいい」「ビジュよすぎ父子」「骨格がそっくり」「仲良しにほっこり」「親子でオーラすごい」「素敵な関係」「映画は楽しめたかな」「プラベショットすら決まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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