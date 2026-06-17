スタバ、桃づくしの4品を発売　果肉たっぷり「ピーチ&ピーチミルク フラペチーノ」登場

スターバックスコーヒージャパンは6月24日から、桃を使用したドリンク3種とスイーツ1種を期間限定で販売する。

ドリンクは、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルを提案。いずれも全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。

むしっとした暑さが続くこの季節に向け、その日の気分やシーンに合わせて選べる桃のラインアップを用意した。

〈商品ラインアップ(すべて税込)〉

◆ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ

〈テイクアウト〉707円

〈店内〉720円

※Tallサイズのみ

◆チラックス ソーダ ピーチ

〈テイクアウト〉

Tall 579円／Grande 624円／Venti 668円

〈店内〉

Tall 590円／Grande 635円／Venti 680円

【画像6点】3種のドリンクで最も果肉が多い「クラフト ジューシー ピーチ ティー」など

◆クラフト ジューシー ピーチ ティー

〈テイクアウト〉

Tall 618円／Grande 663円／Venti 707円

〈店内〉

Tall 630円／Grande 675円／Venti 720円

◆白桃&アールグレイタルト

〈テイクアウト〉570円

〈店内〉580円

〈フラペチーノ・ソーダ・ティーの3スタイルで桃を提案〉

ラインアップは、とろける果肉とミルクを合わせた『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』、シュワッとはじける炭酸とピーチ果肉を楽しめる『チラックス ソーダ ピーチ』、ごろっとした果肉とブラックティーを組み合わせた『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の3種類。

それぞれ異なる食感や飲み心地で桃の魅力を表現した。

◆ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ

2015年の発売以来、桃フレーバーのフラペチーノは、夏の訪れを感じさせる定番商品として親しまれてきた。

今年は、とろけるピーチ果肉となめらかなピーチミルクを組み合わせた『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』が登場する。

ボディには無脂肪乳を使用。ミルキーでなめらかな質感でありながら、重たさを感じさせないすっきりとした後味に仕上げた。

白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいが特徴。カップの底に入れたピーチ果肉とピーチミルクが合わさることで、ジューシーな果実感と軽やかな飲み心地を楽しめる。

ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめだという。

ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ

◆チラックス ソーダ ピーチ

昨年好評を博した「チラックス ソーダ」シリーズから、今年もピーチフレーバーが登場する。

みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた。

「チラックス ソーダ」のために開発したグリーンシトラスの香りに、炭酸の爽快感とピーチのジューシーな甘みを重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げた。リフレッシュしたい時や、夏のひと息にぴったりの一杯として提案する。

おすすめのカスタマイズはシトラス果肉の追加。より贅沢感のあるすっきりとした桃の味わいを楽しめるという。

【画像6点を見る】チラックスソーダピーチ、白桃&アールグレイタルト など

◆クラフト ジューシー ピーチ ティー

2025年の販売時に、果肉の贅沢感とすっきりとした味わいで好評を博した『クラフト ジューシー ピーチ ティー』が今年も登場する。

ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせ、やさしい甘みと華やかな香りを引き出した。さらに、底にたっぷりと入れたピーチ果肉を組み合わせることで、すっきりとした飲み心地と満足感を両立している。

今回発売する3種のドリンクの中では、最も多くのピーチ果肉を使用。桃そのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめるという。

◆白桃&アールグレイタルト

毎年夏に好評を博している桃を主役にしたタルトも販売する。

みずみずしい白桃は、大きめと小さめのカットを重ねるようにトッピング。どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を楽しめる。

白桃に合わせるのは、香り豊かなアールグレイのムース。爽やかさと奥行きのある味わいを実現した。

果実の贅沢感と軽やかな口当たりを兼ね備えた、夏のご褒美タイムにぴったりの一品として提案する。

〈「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を先行販売〉

ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards」会員を対象に、『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の先行販売を実施する。期間は6月22日から23日まで。

対象商品はTallサイズの『クラフト ジューシー ピーチ ティー』で、「Mobile Order & Pay」またはレジでスターバックス公式アプリ内の購入用二次元コードを提示して購入できる。

同社は、発売に先駆けて果肉の贅沢感とすっきりとした味わいを楽しめる機会として提案している。