ぱーてぃーちゃん・信子、IHコンロで作った具だくさんグリーンカレー公開「本格的でびっくり」「ギャップがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのグリーンカレーを公開した。
【写真】33歳人気ギャル芸人「具だくさんで美味しそう」“本格的”海鮮・野菜たっぷりグリーンカレー
信子は「グリーンカレー作ってたらこんな時間 他にやるべきこといっぱいあったのに」とつづり、鍋の中に入った料理の写真を投稿。鶏肉やエビ、ナス、ピーマン、しめじ、生姜などがたっぷりと入った、具だくさんなグリーンカレーを披露した。また、「IHまだ慣れない」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「本格的でびっくり」「豪華なグリーンカレー」「ギャルと料理のギャップがすごい」「IHの火加減難しいですよね」「夜遅くまで調理して偉い」「レシピが気になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳人気ギャル芸人「具だくさんで美味しそう」“本格的”海鮮・野菜たっぷりグリーンカレー
◆信子、手作りグリーンカレー公開
信子は「グリーンカレー作ってたらこんな時間 他にやるべきこといっぱいあったのに」とつづり、鍋の中に入った料理の写真を投稿。鶏肉やエビ、ナス、ピーマン、しめじ、生姜などがたっぷりと入った、具だくさんなグリーンカレーを披露した。また、「IHまだ慣れない」ともつづっている。
◆信子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「本格的でびっくり」「豪華なグリーンカレー」「ギャルと料理のギャップがすごい」「IHの火加減難しいですよね」「夜遅くまで調理して偉い」「レシピが気になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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