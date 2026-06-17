【漢字クイズ】「温品」はなんて読む？「ぬ」から始まる地名クイズにチャレンジ！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「温品」はなんて読む？
「温品」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、広島県にある4文字の地名です。
いったい、「温品」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ぬくしな」でした。
温品は、広島県広島市東区に位置しています。
そんな温品のある東区は、広島駅新幹線口に隣接し、交通利便性に恵まれた地域であることだけでなく、自然遺産や史跡も豊富にあるのだそう。
広島市唯一の国宝である「不動院金堂」をはじめ、原爆の惨禍を免れた建造物が数多く残る「二葉の里歴史の散歩道」は、文化財の宝庫となっており、市民の散策の場として広く親しまれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『広島市公式ウェブサイト』
ライター Ray WEB編集部