

高湿度がだるさ・疲れ・気分の憂鬱さなどの原因に

17日（水）は岡山・香川ともに朝は晴れましたが、午後から雲が増えました。

17日に最も低かった湿度は、岡山市が57％、高松市は55％でした。

湿度が60％前後あたりからムシムシと感じられる方が多くなるので、17日は少し蒸し暑く感じられました。

18日（木）の最小湿度は、岡山市が57％、高松市は64％の予想で、蒸し暑くなりそうです。これから梅雨本番を迎え、さらに湿度が高くなってきます。

高湿度は体のだるさや疲れ、気分の憂鬱さ、イライラや食欲不振などを引き起こす原因になることがあります。

内科医として環境衛生の分野にも詳しい、岡山市の「せとうちクリニック」の白石院長によると、改善には「自律神経の働きを助ける生活習慣」が大切です。

身近にできる対策としては、意識して少し汗をかくような動きをすることです。

例えばウォーキングを30分程度、またはジョギングを15分程度を週5日程度行うことや、筋トレやストレッチを週5日～毎日、30分程度行うこと。

またシャワーのみで済ませず、湯船にお湯をはって入浴することも大事です。

その際、入浴の前後に十分な水分と適度な塩分を補給することで、適度に汗をかくことができます。

ぜひ、試してみてください。