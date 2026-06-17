俳優・寺田心（１８）が深夜番組に出演し、その姿にネットは衝撃を受けた。

１６日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分、この日は午前０時９分）にゲスト出演。この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマに、ハラスメントや痴漢に居合わせた時の行動について考えた。

寺田は自らを「正義感が強いタイプ」という。電車内で子どもが泣いて「うるさいんだよ！」と批判する「どこぞから来た方」を目の当たりにした寺田は「『うるさいのはあなたですよ』と直接言いました」「そうしたら『なんだよ』と言ってくるから『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違っていないのでそれ以上はやめてもらっていいですか？』と言ったら、次の駅で降りられた」と経験を語った。

その行動力にも驚きだが、ネットは寺田のルックスにも仰天。シャツを羽織っても隠し切れないムキムキの肉体で、「えっこちらの方は寺田心くん？」「！！！！寺田心くん！？！？めっちゃイケメンなっとるやないかーい」「寺田心ってこんな感じなのいま」「寺田心くんが青木マッチョさんに見えた」 「久しぶりに見たけど寺田心くんイケメンになりすぎ」と驚きが止まらなかった。