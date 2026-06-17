親戚の集まりで“新婚夫婦”が語った『純愛ストーリー』には…【まさかの裏切り】が隠されていて！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！親戚の集まりにやってきた新婚夫婦。まるで純愛映画のような馴れ初めを語り出しますが、親族の反応はどこか冷ややか。その場の空気を一変させた“救世主”が現れるのでした…！

新婚夫婦の“純愛”エピソード

ある休日、親戚一同が顔をあわせる和やかな集まりがありました。そこへ、最近結婚したばかりの新婚夫婦がそろって挨拶にやってきたのです。食事が進み、場の空気が少し落ち着いてきた頃、2人は自分たちの馴れ初めを語り始めました。 「出会った瞬間に運命を感じた」「どんな困難も2人で乗り越えてきた」など、その内容はまるで純愛映画のよう。 新郎新婦はすっかり自分たちの世界に入り込み、時には見つめあいながら、涙ぐむように思い出を語っていました。親族たちはその熱量に圧倒され、ただ黙って話を聞くしかありませんでした。

親戚一同、ドン引きするワケは…？

2人は「試練を乗り越えて結ばれた本物の愛」だと熱心に語っていました。しかし、話が進むにつれて、親族たちの表情はどんどん曇っていきます。 なぜなら、そこにいたほとんどの人が、新郎には当時、献身的に支えてくれていた元妻がいたことを知っていたからです。つまり、2人の関係は美しい純愛ではなく、略奪愛から始まったもの。 それにもかかわらず、まるで運命の恋のように語られる話に、誰もが内心ドン引きしていました。とはいえ、誰もその場で指摘することができません。2人の熱弁だけが響くなか、会場の空気は静かに凍りついていきました。 そしてこのあと、凍りついた空気を変える“救世主”が現れます…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部