

南野陽子

南野陽子が17日、デビュー作品から4タイトルのシングル・ジャケットのレアなアザーカットを高精細印刷したキャンバスボードを発売することを発表した。

これは2026年6月18日に東京・NHKホールで開催される特別公演 【YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜”楽園のDoor”

LAST FINAL」の開催を記念して発売される、完全生産限定の商品。

対象のタイトルはデビューシングル「恥ずかしすぎて」、「さよならのめまい」（1985年）、「悲しみモニュメント」「風のマドリガル」（1986年）の計4枚。これらのジャケット写真の別カットを採用、それらを美しく色鮮やかに印刷した、オリジナル・キャンバスボードとなっている。

これらはソニーミュージック・オフィシャルWEBショップ＜Sony Music Shop＞での限定販売で、本日より予約受付スタート。4枚セットで予約された人には 『アルバム「BLOOM」アザーカット使用／直筆サイン入りアクリルボード』が特典として付く。

6月18日開催の東京・NHKホールでのコンサート会場内には、商品や特典アクリルの本サンプルを展示する特設ブースも設置される。予約期間は6月末までの2週間と短期間となっている。