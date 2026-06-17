東北地方は今日17日も日差しに恵まれましたが、この晴れは長く続かない見込みです。この先は曇りや雨の日が多くなり、今週末には梅雨入りとなる見通しです。さらに気温も一転、仙台など太平洋側は20日(土)以降は20℃を下回る日があるでしょう。昼間も長袖が必要になりそうです。

この先は雨の日が増加 東北地方も梅雨空へ

日差しの多かった東北地方も、この先は曇りや雨の日が増えそうです。

明日18日(木)は寒気を伴った気圧の谷が通過する影響で、大気の状態が不安定になるでしょう。19日(金)朝にかけて所々で雨が降り、雨脚が強まりそうです。特に、山形県や福島県の会津では、局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。天気の急変にご注意ください。

明日の雨で梅雨入りの可能性もありますが、19日(金)の日中は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、青森県の下北・三八上北や岩手県の沿岸では、東風の影響でにわか雨がありそうです。

20日(土)から21日(日)は、低気圧や前線の影響で東北南部を中心に雨が降り、このタイミングで気象台から梅雨入りが発表される可能性が高いとみられます。低気圧の動き次第では本降りになりますので、土日にお出かけを予定している方は雨雲レーダーなどを確認しましょう。

22日(月)は日本海側ほど雨脚が強まりやすい傾向です。最新の予報を確認しましょう。

太平洋側は暑さ一転 長袖が必要な寒さに

仙台など太平洋側では、気温の変化にも注意が必要です。

今日の東北地方は、岩手・秋田県内を中心に最高気温30℃以上の真夏日となり、今年一番の暑さを更新した所もありました。

19日(金)までは暑さが続く傾向ですが、20日(土)からは太平洋側では気温が急降下、20℃に届かない日もあるでしょう。冷たい三陸沖の海上を吹いてくる北東からの風が流れ込むためです。

土曜日以降は上着がないとヒンヤリしそうです。服装に気をつけながら、無理のないようにお過ごしください。

太平洋側は27日頃までヒンヤリ続く

25日(木)以降も前線に近い東北南部を中心に曇りや雨の日が多いでしょう。最高気温は27日(土)頃にかけて22℃前後の所が多く、青森県の下北・三八上北や岩手県の沿岸では20℃に届かない日もありそうです。

一方、秋田や酒田など日本海側の沿岸部は、風が山を越える際に熱風となるフェーン現象の影響で、汗ばむ暑さの日が続くでしょう。28日(日)頃からは太平洋側でも25℃以上の夏日の所が増えて、蒸し暑くなりそうです。