静岡市では6月から水道料金が値上がりしました。さまざまなものが値上がりしている中で、さらなる家計負担の増加となりますが、水をたくさん使う飲食店には深刻な影響が出ています。なぜ、今値上げが必要なのでしょうか…？取材を進めると水道を維持するための待ったなしの状況が見えてきました。



（静岡市民）

「子どものお風呂が長かったり選択の回数が多いのでいろいろ不安にはなるかなと思います」





（静岡市民）「今でもあっぷあっぷしているので本当に切実です」さまざまなものが値上がりするなか、静岡市では6月から水道料金まで値上げに…市民からは嘆きの声があがっています。なぜこのタイミングで料金の改定が必要なのでしょうか？（静岡市 難波 市長）「値上げを検討せざるを得ない状況」2025年7月に難波市長が発表した水道料金の改定。2人から3人の一般家庭の場合、6月の使用分から2か月で880円ほど値上がりしました。年間では5000円以上となりますが、このお金の使い道とは…？（記者）「老朽化、耐震化対策が課題となっている静岡市ですが、このように水道管の交換作業が行われています」災害に備えた「水道管の耐震化」です。2024年の能登半島地震では、石川県内で約11万戸が断水するなど、近年、全国で“水道管対策”が喫緊の課題となっています。静岡市内を通っている水道管の長さの合計は実に2700キロに及びますが、3分の1以上が設置されてから法定使用年数である40年を超えているのが現状です。市では古い水道管からポリエチレン管と呼ばれる耐久性の高い水道管に交換する作業を、各地で行っています。（静岡市 難波 市長）「大幅な値上げになって申し訳ないですが、しっかりと災害時に備えるために”耐震化”を急ぐ必要がある」静岡市によりますと、今のままでは大規模災害が発生した際、給水経路のどこかが破損すると経路上のすべての地区で給排水ができなくなる恐れがあるといいます。このため、取水から排水処理までを1本の線でつなげる「選択的線的耐震化」を行うことが急務だということです。静岡市は、この「線的耐震化」を2040年までの15年間で集中的に行う方針で、これにかかる事業費は約1510億円に上ります。これまで行ってきた老朽化対策の費用も加えると、補助金や借入を活用してもさらに1040億円ほどの財源が必要となることから、今回の値上げに踏み切りました。（静岡市上下水道経理課 大竹 透 課長）「皆様には負担をお願いすることになりますが、安全安心な生活を守るために我々としても平常時だけでなく災害時にも水を供給できるように努めてまいります」水道料金の値上げによる負担の増加は、市民だけでなく、事業者にとっても深刻です。ここは静岡市内で4店舗を展開する「戸隠そば」。“静岡のそばといえば戸隠”と言われるほど、長年、市民に愛され続けてきた老舗店ですが、おいしいそばづくりに水は欠かせません。（戸隠 津村 直人 代表）「そば店は他の飲食店よりもかなり水を使う量が多いと思います。そばをゆでた後に、そばを洗う工程や冷水で冷やす工程などがありまして、こちらの店舗だと1日で20立米ぐらいの水道水を使用しています」この店舗では、値上げ前の水道料金は2か月間で40万円から45万円ほどでしたが、今回の改定で10万円ほど値上がりすることに…。そばづくりの工程だけでなく、清掃など衛生管理の面でも大量の水を使いますが、水の量を減らすことは難しいといいます。（戸隠 津村 直人 代表）「やっぱり品質や衛生環境に影響が出てしまうので、節水といわれてもなかなかポイントが無いのが現状ですね。長期的に商売をするうえではしっかりしたインフラが必要ですし、そこは理解していますけど、上がるタイミングと上がり幅がちょっと厳しいかなと正直感じています」静岡市では、2040年までの集中的な対策に向け、今後3年ごと段階的に料金を引き上げる方針です。