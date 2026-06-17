シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）が17日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、“お手本”にしているミュージシャンを明かした。

落語好きで「聞き手、見る側が頑張らないと面白さが分からないという、そのシステムが大好きで」と説明。上野や浅草の寄席に行くこともあるそうで、パーソナリティーのナイツ・塙宣之に「結構目立ちません？ナオト・インティライミ来てるよ、みたいにならないですか？」と聞かれると「皆さん、演者さん見てらっしゃるんで」と笑った。

落語を聴くことは自身のコンサートのトークに参考になるという。以前はコンサートでよくしゃべり、「さだまさしさんの次にMCが長いって」と明かすと、塙は「うわー！すげえ!!さだまさしさん有名ですもんね」と反応。

話し上手でコンサートのトーク時間が長いことで有名なさだまさしについて「まっさんと呼ばせていただいてますけど、まっさんのライブに足を運んで、トークはずっとメモって。さだノートっていうのが（ある）」と話し、「ご飯連れていっていただいたりとか食らいついて、いろいろ学ばせていただいている」と関係を明かした。

「ライブは音楽だけじゃなくてトークも凄い大事だなと。地方へ行ったら地方のネタも盛り込んで、時間と青春を割いてきたので」と自身の考えを話していた。