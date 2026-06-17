セサミストリートマーケットのキャラクターかき氷が今年も登場♡全8種の夏限定メニュー

夏の人気メニューとして毎年話題を集める「セサミストリートマーケット」のキャラクターかき氷が、2026年もパワーアップして登場♡今年はおなじみのキャラクターたちに加え、新作の「レインボー」も仲間入り。見た目の可愛さだけでなく、信州深層天然水の氷やフルーツ、クリームなど素材にもこだわった本格派スイーツです。夏のおでかけでぜひ味わいたい限定メニューをチェックしてみましょう♪

第一弾は人気キャラクターが勢ぞろい♡

2026年6月25日（木）から登場する第一弾では、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、レインボーの4種が通期販売されます。

「エルモ（いちご＆ミルク）」1,480円（税込）は、果肉たっぷりのいちごと練乳が楽しめる王道フレーバー。パンナコッタ入りでスイーツ感もたっぷりです。

「クッキーモンスター（白ぶどう＆ヨーグルト）」1,480円（税込）は、白ぶどうの爽やかな甘さとヨーグルトの酸味が絶妙な組み合わせ。

「ビッグバード（マンゴー＆ココナッツ）」1,480円（税込）は、トロピカルなマンゴーとココナッツの食感が楽しい南国気分たっぷりの一品です。

さらに新登場の「レインボー（いちご＆白ぶどう＆マンゴー）」は1,980円（税込）。

3種のフルーツシロップとキャラクターチョコをトッピングした、特別感あふれる華やかなかき氷です♡

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期間限定フレーバーも見逃せない

前期限定メニューとして6月25日（木）～7月22日（水）に登場するのが、「オスカー（抹茶＆ミルク）」1,480円（税込）。

小豆やぎゅうひを合わせた和スイーツ仕立てで、抹茶のほろ苦さとやさしい甘さが楽しめます。

続いて7月23日（木）～8月31日（月）は、「アビー（ピーチ）」1,480円（税込）が登場。桃シロップや果肉、ピーチシャーベットを合わせた桃づくしの贅沢な味わいです。

どちらも期間限定なので、推しキャラクターがいる方はお早めにチェックしてくださいね♪

秋まで楽しめる第二弾メニュー

9月1日（火）～9月30日（水）には第二弾として、アーニーとバートが登場します。

「アーニー（栗＆ほうじ茶）」1,780円（税込）は、香ばしいほうじ茶シロップとモンブランクリームを組み合わせた和洋折衷の贅沢な一品。まるでケーキのような満足感が魅力です。

「バート（プリン）」1,780円（税込）は、プリンシロップとカラメルソースを使用したデザート感覚のかき氷。クリームやコーンフレークがアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめます。

季節が進むごとに異なるフレーバーを味わえるのも、今年のキャラクターかき氷の魅力です。

この夏はセサミストリートの仲間たちと涼しいひとときを♡

見た目の可愛さに思わず写真を撮りたくなる「キャラクターかき氷」は、味わいにもこだわった夏限定の特別メニュー。

フルーツ系から和スイーツ系まで幅広いフレーバーが揃い、何度訪れても新しい発見があります♡

お気に入りのキャラクターを選ぶもよし、期間ごとに食べ比べるもよし。この夏はセサミストリートマーケットで、ひんやり幸せな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。