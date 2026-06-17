お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。NSC同期女性との甘酸っぱいエピソードを披露した。

この日はNSC大阪校11期生の同期で放送作家の野々村友紀子氏がゲスト出演。ケンコバは「野々村と俺とのロマンス聞いてみます？」と切りだして「お前俺のこと好きだったよな？しかも後で気づいたんです」と2人の過去について話し出した。

「ご存じでしょう？ご主人。『2丁拳銃』の（川谷）修士。修士はずっと野々村のこと“好きだ”ってめちゃくちゃ言ってた、楽屋でも」と回想。川谷と交際を始めた際には野々村氏から報告があったと明かした。

「エスカレーターをのぼる…俺が先に乗って野々村が2段くらい下に乗ってるとき。“コバヤシくん。私な、修士くんと付き合うことになった”って言ったんです」と回顧。その報告に対し「そうやねん？！」と返事したというケンコバだったが「（野々村氏が）“あ、そうやねん…だけなんや”って言いよったんです」と明かした。

「全然覚えてない！エスカレーターの音やと思う。聞き間違い」とタジタジの野々村氏を横目に「仕事終わって帰った後に、あれ？！もしかしてそういうことか？！」と興奮したというケンコバ。「これ、このあいだ修士の前でも言ったんです。“あ、はい”って言われました」と振り返った。