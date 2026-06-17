混乱が続く中東情勢、戦闘終結という話も出てきましたが、生活に直結するガソリン価格はどうなっていくのでしょうか。

【写真を見る】ガソリン価格はどうなる？補助金は撤廃？アメリカ･イラン戦闘終結に合意 名古屋のガソリンスタンド｢今より値段下がると期待｣

6月17日、訪ねたのは名古屋市中区のガソリンスタンド。政府は中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、ことし3月から燃料油の価格定額引き下げ措置を行っています。

1リットルあたり170円台程度になるよう補助金が導入され、現時点では1リットルあたり27円の補助です。





「補助金なければ180～190円台に」

こちらでは17日午前、レギュラーガソリンは1リットル155円でした。

（タカラ石油 古渡給油所 山内三慶店長代理）

Q.補助金が始まって3か月ほど経つが、価格の変化は？

「以前から比べて150円台なので、高くもなければ安くもない。補助金がなかったら、180円とか190円台」

給油に訪れていた人たちにも聞きました。



（給油客）

「まだ少し高いなと思う」



Q.きょうのガソリン価格はどう思う？

「一時より安くなったと思う。長距離走ると結構ガソリンを使うので響く」

トランプ大統領「ホルムズ海峡が開放され、再び石油が供給される」

6月14日、トランプ大統領は戦闘終結に向けた交渉で「イランとの合意が成立した」と発表。この中で「ホルムズ海峡が開放され、世界のために再び石油が供給されることになる」と強調しました。

この発表が果たして世界にとって本当に喜ばしいものなのか？その答えはこれから明らかになりますが…



（山内店長代理）

「自由にホルムズ海峡を行き来できるようになれば、安定した原油が入ってくるのではないかと思う。今より値段が下がると期待している」

「ガソリンの値段が安くなるのではと期待」

給油に訪れていた人たちは…



（給油客）

「これより（ガソリン価格が）上がることはないのではないかな」

「ガソリンの値段が安くなるのではと期待している」

山内店長代理は、今後の国の舵取りについて…



（山内店長代理）

「戦争が終結すると、（ガソリン価格が下がって）補助金は撤廃になると思うけれど、それがないのであれば補助金は長く維持してほしい」