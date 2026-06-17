卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。地上波では3年ぶりのテレビ出演を果たし、再婚について語った。

同番組は、福原さんが幼少期から共演経験のある「ナインティナイン」岡村隆史と、「NON STYLE」石田明がMCを務め、ゲストに根掘り葉掘り質問するトークバラエティ。福原さんは「いろいろとお騒がせしてすみません」と登場し、昨年再婚、今年出産したことを明かした。

現在の夫のプロポーズについて「いや…なかった？」と首を傾げ「旦那さんのお母さんから“もしよかったら入籍して、ちゃんとした方がいいんじゃない？”って言っていただきまして、それで…」と籍を入れるきっかけを告白。

岡村に「（プロポーズを）忘れてるだけちゃう！？」とつっこまれると「なんかほんと…しっかりとした、きちんとしたものは何もなくて。あちらのお母様をママって呼んでるんですけど、“ママからこういう話いただいたけど、どうする？”みたいな」と明かし、スタジオをざわつかせた。

さらに、意向を聞いても明確な返答はなかったとし「お互い様子見で、カレンダー見て、いつがいいかな？みたいな感じで」と成り行きで入籍したことを明かした。