5月下旬から新しく運用が始まった「防災気象情報」などについて、気象庁の野村竜一長官は17日の会見で、出水期が終わった時期をめどに一連の検証を行う考えを明らかにしました。

防災気象情報をめぐっては、5月下旬から「河川の氾濫」「土砂災害」など4つの災害について、レベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせた形に変更されました。

こうした情報の切り替えについて、気象庁の野村長官は17日の会見で、「避難行動との関係が分かりやすくなったとの声をいただくなど、円滑に運用を開始できた」と話しました。

一方、システムの不具合により、「線状降水帯直前予測」などが発表できない事例があったことについては、「動くべきときに動かなかったというのは非常に申し訳ない」などと謝罪し、確認を徹底するとしています。

その上で、出水期が終わった時期をめどに、実際の事例をふまえて、自治体をまわって話を聞くなど検証を行うとしました。

また、「これから1か月あまりの期間は、1年のうちで大雨の危険度が最も高まる時期だ」として、新しい情報も活用しながら、早めの避難行動をとるよう呼びかけています。